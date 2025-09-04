Film David Corenswet bekommt zweiten Film als Superman

David Corenswet - UK Superman Fan Event - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 18:13 Uhr

David Corenswet wird erneut Supermans rote Shorts tragen.

Warner Bros hat bestätigt, dass ein Sequel zu James Gunns Superhelden-Reboot in weniger als zwei Jahren in die Kinos kommt. Der Filmemacher kündigte in den sozialen Medien persönlich an, dass die Fortsetzung offiziell den Titel ‚Superman: Man of Tomorrow‘ trägt und am 9. Juli 2027 erscheinen wird. Sein Beitrag zeigte auch ein Comic-Bild von Superman neben Lex Luthor in dessen Warsuit, was stark darauf hindeutet, dass die Geschichte weiterhin Luthors langjährige Rivalität mit dem Mann aus Stahl beleuchtet. James sagte: „Superman: Man of Tomorrow. 9. Juli 2027. Das ist der Titel. Das ist das Datum. Wir sehen uns dann.“

In den DC-Comics wird der Warsuit von Luthor entwickelt, um Supermans außergewöhnlicher Stärke und seinen Kräften etwas entgegenzusetzen. Der neue Film soll erneut Nicholas Hoult in der Rolle des Luthor zeigen. Im ersten Film scheiterte dessen, Superman mit einem Klon zu besiegen – doch dieses Mal scheint Luthor bereit zu sein, die Aufgabe selbst zu übernehmen.

David Zaslav, Chief Executive von Warner Bros Discovery, kündigte im August an, dass James das Sequel schreiben und inszenieren werde. Der erste Teil, der im Sommer 2025 veröffentlicht wurde, spielte weltweit mehr als 611 Millionen Dollar ein und war der erfolgreichste Superheldenfilm des Jahres.

Und der Veröffentlichungsplan von DC bleibt dicht gefüllt. Vor ‚Man of Tomorrow‘ wird das Studio 2026 ‚Supergirl‘ herausbringen, unter der Regie von Craig Gillespie und mit einem Drehbuch von Ana Mogueira. Milly Alcock übernimmt die Titelrolle. Im selben Jahr wird auch ‚Clayface‘ erscheinen, eine Body-Horror-Variante des klassischen Bösewichts, unter der Regie von James Watkins und geschrieben von Mike Flanagan zusammen mit Hossein Amini. Tom Rhys Harries und Naomi Ackie sollen in dem Projekt die Hauptrollen spielen.