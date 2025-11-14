Musik David Coverdale kehrt der Bühne den Rücken

Whitesnake-Frontmann David Coverdale hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 74-jährige Rock and Roll Hall of Fame-Mitglied, der von 1973 bis 1976 auch Frontmann von Deep Purple war, macht nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne Schluss.

Coverdale sagte in einem YouTube-Video: „Nach mehr als 50 Jahren einer unglaublichen Reise mit euch – mit Deep Purple, mit Whitesnake, Jimmy Page – ist mir in den letzten Jahren klar geworden, dass es wirklich Zeit für mich ist, meine Rock-‚n‘-Roll-Plateauschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen.“ Er dankte den Fans für ihre Unterstützung während seiner gesamten Karriere, gab jedoch zu, dass er nun seinen Ruhestand „genießen“ möchte. Er fügte hinzu: „Aber es ist Zeit für mich, aufzuhören. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich danke allen, die mich auf dieser unglaublichen Reise begleitet und unterstützt haben: allen Musikern, der Crew, den Fans, meiner Familie. Es ist unglaublich. Aber es ist wirklich an der Zeit, dass ich meinen Ruhestand genieße, und ich hoffe, ihr könnt das verstehen.“

Whitesnake sind vor allem für ihre Hits ‚Here I Go Again‘ und ‚Is This Love‘ bekannt. Bevor er die Band gründete, war er drei Jahre lang Frontmann von Deep Purple und wirkte an drei ihrer Alben mit – ‚Burn‘, ‚Stormbringer‘ und ‚Come Taste the Band‘. Das letzte Album von Whitesnake, ‚Flesh and Blood‘, erschien 2019, und ihr letzter Auftritt fand 2022 beim Hellfest in Clisson, Frankreich, statt.