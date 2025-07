Film David Dastmalchian übernimmt wichtige Rolle in ‚Street Fighter‘-Verfilmung

David Dastmalchian - July 2023 - Famous - Oppenheimer Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 18:00 Uhr

David Dastmalchian wurde offenbar für den Film ‚Street Fighter‘ verpflichtet.

Der 47-jährige Schauspieler – demnächst in ‚The Life of Chuck‘ zu sehen – soll eine zentrale Rolle in der kommenden Live-Action-Adaption des Videospielklassikers von Capcom übernehmen. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Dastmalchian den Bösewicht M. Bison verkörpern.

In den Spielen ist Bison Anführer der kriminellen Organisation Shadaloo, die in Waffenhandel, Gedankenkontrolle und mehr verwickelt ist – mit dem Ziel der Weltherrschaft. Bereits bestätigte Schauspieler für den Film sind unter anderem WWE-Star Roman Reigns, Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Orville Peck, 50 Cent und Andrew Schulz. Die Regie übernimmt Kitao Sakurai, wobei noch keine Details zur Handlung bekannt sind.

Die ‚Street Fighter‘-Reihe – die 1987 startete – dreht sich um Einzelkämpfe im Rahmen eines globalen Turniers, das von M. Bison organisiert wird. In den letzten 38 Jahren wurden über 55 Millionen Einheiten verkauft. Es ist bereits das dritte Mal, dass ‚Street Fighter‘ fürs Kino verfilmt wird – erstmals 1994 mit dem gleichnamigen ‚Street Fighter‘, gefolgt von ‚Street Fighter: The Legend of Chu-Li‘ im Jahr 2009.

Dastmalchian baut seit fast 20 Jahren seine Karriere auf – zuletzt erhielt er viel Lob für seine Rolle im Horrorfilm ‚Late Night With The Devil‘ (2024). Im Januar wurde bekannt, dass er zusammen mit Kelly Marie Tran in dem Psychothriller ‚Kodak SuperXX‘ mitspielen wird, einem Indie-Film von Tony Rettenmaier, der in Los Angeles spielt. Die Handlung folgt Linh (Tran), einer stillen Frau, die als Entwicklerin in einem der letzten Fotolabore der Stadt arbeitet – bis sie durch einen geheimnisvollen Fremden (Dastmalchian) in eine düstere Geschichte gezogen wird.