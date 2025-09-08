Film David Mackenzie hatte Freude daran, den ‚leicht verrückten‘ ‚Fuze‘ zu drehen

Der Regisseur fand es ziemlich witzig, den Streifen über die Entschärfung einer Weltkriegsbombe zu drehen.

David Mackenzie sagt, dass ihn die „leicht verrückte“ Natur von ‚Fuze‘ gereizt habe.

Der 59-jährige Filmemacher führte Regie bei dem Thriller, in dem Aaron Taylor-Johnson einen Experten spielt, der eine Weltkriegsbombe entschärfen muss, die kurz davor ist, in London zu explodieren. Der Regisseur wollte an dem hektischen Film arbeiten, nachdem sein Werk ‚Relay‘ aus dem vergangenen Jahr ruhiger ausgefallen war. Mackenzie sagte ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich hatte gerade ‚Relay‘ gemacht. Es war ziemlich einsam und intensiv. Ich hatte das Gefühl, etwas zu machen, das ein bisschen energiegeladener und leicht verrückt ist. Also fühlte es sich nach dem richtigen Zeitpunkt an.“

Fuze wurde in 38 Tagen in London gedreht und Mackenzie verriet, dass König Charles sich unerwartet als Hindernis für die Produktion erwies, da sein Konvoi Straßen in der britischen Hauptstadt sperren ließ. „Es war definitiv eine Belastung“, berichtete Mackenzie im Gespräch mit den Journalisten. „Wir mussten Drohnenaufnahmen am Drehtag absagen, weil mit dem König irgendetwas los war.“ Taylor-Johnson lobte jedoch die Crew dafür, die Herausforderungen des Drehs im geschäftigen London gemeistert zu haben. Der ‚Bullet Train‘-Star erklärte: „Ich liebe es, in London zu drehen, und die dortigen Crews sind außergewöhnlich. Ich denke, die Herausforderung für uns bestand darin, Straßen zu sperren und unsere Hintergrunddarsteller in großer Zahl evakuieren zu lassen. Dann wieder alles neu einzurichten, während wir den Verkehr durchließen.“

Die Laufzeit des Films beträgt nur 91 Minuten und die Handlung spielt sich innerhalb eines einzigen Tages ab. Mackenzie hatte sich zum Ziel gesetzt, dass Fuze so „schamlos unterhaltsam“ wie möglich wird. Der schottische Regisseur verriet weiter: „Es ist schamlos darauf ausgelegt, ein unterhaltsamer Film zu sein. Ich habe Filme gemacht, bei denen es [immer viel] darum ging, Unterhaltung und interessante Aspekte miteinander zu verbinden, um von beidem etwas zu bekommen. Aber ich denke, das hier ist wahrscheinlich mein unverfroren unterhaltsamster Film. Und er ist sehr, sehr schnell.“