Musik Lizzo und SZA arbeiten gemeinsam an neuer Musik

Lizzo and SZA Instagram Story June 19 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 14:00 Uhr

Lizzo und SZA arbeiten an neuer Musik für Lizzos neues 'Mixtape'.

Die beiden Freundinnen – die bereits 2023 beim Remix von Lizzos Song ‚Special‘ zusammengearbeitet haben – teilten nun wieder gemeinsame Studio-Clips. Sie arbeiten gerade an einem Song für Lizzos kommendes „Mixtape“ zusammen.

SZA schrieb in ihrer Instagram-Story: „Ich arbeite an einem Gastauftritt für das neue Mixtape von Bookie Lizzo.“ In einem Interview mit ‚UPROXX‘ im Jahr 2023 sagte SZA über ihre Freundschaft mit Lizzo: „Ich und Lizzo, wir sind seit ungefähr 2013 befreundet, aber es war alles sehr organisch und ziemlich zufällig. Eines Tages waren wir gemeinsam auf Tour, und ich meinte: ‚Wir fahren gleich an den Lake Michigan, willst du mitkommen?‘ Und sie sagte: ‚Ja, lass uns fahren.'“ Daraufhin entwickelte sich zwischen den beiden Sängerinnen eine Freundschaft, die keine von ihnen missen möchte – vor allem, weil sie laut SZA so echt ist. „Neulich war ich bei ihr zu Hause. Mein Bauch tat weh, weil ich zu viel gegessen hatte, und sie hat mir ein Kaftankleid gegeben. Wir lagen einfach im Garten und haben nichts gemacht – und ich dachte: ‚Ja, genau das ist es, worum es bei Freundschaft geht.'“

Im März bestätigte Lizzo, dass sie die Arbeit an ihrem Album ‚Love in Real Life‘ abgeschlossen habe. Die begeisterte Sängerin schrieb auf Instagram über einen offenbar sehr produktiven Tag: „ALBUM IST FERTIG, LEUTE! ASTROLOGIE-EXPERTEN – hat mein Merkur jetzt Microbraids? Ich hatte eine Notfall-Wurzelbehandlung, habe SNL angekündigt und mein Album fertiggestellt – alles an einem Tag.“ Lizzo äußerte sich kürzlich auch verärgert über die Kritik an ihrer neuen Musik. Vor allem die negativen Bewertungen zu ihrem Song ‚Still Bad‘, der als erste Single von ‚Love in Real Life‘ erschien, bezeichnete sie als „träge“. Sie schrieb auf X: „Zu sagen, meine Art von ‚Poptimismus‘ funktioniere nicht in einer ‚Post-Covid-Welt‘, ist einfach eine faule Meinung … Als hätte ich ‚About Damn Time‘ nicht nach der Pandemie veröffentlicht. Als hätte ich ‚About Damn Time‘ nicht geschrieben, um eine Post-Lockdown-Hymne zu schaffen, die uns motivieren sollte, wieder rauszugehen und zusammenzukommen. Und das war erfolgreich, nebenbei bemerkt.“