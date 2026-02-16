Musik Dee Snider liegt nach Tour-Absage nicht im Sterben

Dee Snider - March 2019 - Avalon - Sao Paulo Show BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 11:00 Uhr

Dee Snider hat betont, dass er „nicht sterben wird“, nachdem er aufgrund gesundheitlicher Probleme aus Twisted Sister ausgestiegen ist.

Der 70-jährige Sänger hat sich von der Band, deren Frontmann er seit 1976 war, zurückgezogen, weil er aufgrund einer degenerativen Arthritis unter ständigen Schmerzen leidet – was die Band dazu veranlasste, alle für 2026 geplanten Reunion-Konzerte abzusagen.

Snider hat sich nun zu Wort gemeldet, um Gerüchte zu widerlegen, er liege auf dem „Sterbebett“, und betont, er sei „lebendig und wohlauf“ und „genieße das Leben“. In seiner Radiosendung ‚House of Hair‘ erklärte Dee: „Ich sterbe nicht! Nein, niemals; ich meine, wir sterben alle, aber nicht sofort. Meine Ankündigung, die Tour aus gesundheitlichen Gründen abzusagen, Probleme mit meinem Herzen, Arthritis, solche Dinge … Es gab wilde Gerüchte, dass ich auf dem Sterbebett liege, aber das ist nicht der Fall. Ich kann einfach nicht mehr das tun, was ich in meinen 20ern, 30ern, 40ern, 50ern und sogar 60ern getan habe. Okay? Ansonsten bin ich lebendig und wohlauf. Ich genieße das Leben.“ Er fügte hinzu: „Ihr werdet mich nicht mehr wie früher auf der Bühne sehen, wie ich richtig Gas gebe, denn das würde mich fertigmachen. Deshalb musste ich mich aus Twisted Sister zurückziehen und die Tournee absagen, entschuldigt bitte. Und danke für all die Liebe und Fürsorge und Sorge und all das. Es war verrückt, wie viele Menschen sich gemeldet haben, die Anteilnahme war wunderschön, vielen Dank für eure Unterstützung. Mir geht es gut, ich kann das nur einfach nicht mehr machen.“

Snider fügte hinzu, dass er nicht weiter mit der Band auftreten möchte, wenn er sich auf der Bühne nicht mehr so bewegen kann wie in seiner Jugend.