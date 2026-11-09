Musik Deep-Purple-Frontmann Ian Gillan nach erfolgreicher Operation auf dem Weg der Besserung

Ian Gillan - October 2024 - Avalon - Deep Purple Berlin Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 10:51 Uhr

Deep-Purple-Frontmann Ian Gillan ist nach einer erfolgreicher Operation auf dem Weg der Besserung.

Gute Nachrichten für die Fans von Deep Purple: Frontmann Ian Gillan hat einen medizinischen Eingriff erfolgreich überstanden und befindet sich inzwischen auf dem Weg der Genesung.

Der 81-jährige Sänger musste sich einer Operation unterziehen, nachdem gesundheitliche Probleme während der laufenden Europatournee eine dringende Behandlung erforderlich gemacht hatten. Wie es ihm inzwischen geht, teilte er nun selbst mit. Über die sozialen Netzwerke wandte sich Gillan an seine Anhänger und gab vorsichtig Entwarnung. „Liebe Freunde, ich hatte gestern einen Eingriff, der erfolgreich verlaufen ist. Jetzt muss ich mich ausruhen, damit ich mich vollständig erholen und sicherstellen kann, dass ich wieder bestmöglich fit bin, bevor ich an die Arbeit zurückkehre“, schrieb der Musiker auf Facebook. Zugleich bedankte er sich für die zahlreichen Genesungswünsche und das Verständnis seiner Fans. „Ich weiß eure Geduld und Unterstützung wirklich sehr zu schätzen und möchte mich für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen“, fügte er hinzu. Welche gesundheitlichen Beschwerden genau zu dem Eingriff geführt haben, ließ der Sänger allerdings weiterhin offen.

Die gesundheitlichen Probleme hatten bereits erhebliche Auswirkungen auf die Konzertpläne der britischen Rocklegenden. Zunächst wurden die Auftritte am 31. Oktober in der QI Arena in Leipzig und am 1. November in der Sporthalle Hamburg abgesagt. Anschließend entschied sich die Band, sämtliche verbleibenden Termine des europäischen Abschnitts ihrer ‚Splat!‘-Welttournee bis auf Weiteres zu verschieben.

Gillan hatte zuvor erklärt, dass er während des Aufenthalts in Leipzig medizinische Hilfe im Krankenhaus benötigt habe. Eigentlich habe er gehofft, die restlichen Konzerte noch absolvieren zu können. Doch seine Ärzte hätten ihn vor den erheblichen Risiken gewarnt. Gemeinsam mit seinem Management sei deshalb die Entscheidung gefallen, die Tournee zu unterbrechen. „Es tut mir sehr leid, falls dadurch Unannehmlichkeiten entstehen. Aber diese Entscheidung ist für alle Beteiligten die beste“, erklärte er.

Unterdessen sorgte im Sommer ein besonderes Wiedersehen für Schlagzeilen: Der frühere Deep-Purple-Gitarrist Ritchie Blackmore stand nach 33 Jahren erstmals wieder mit seinen ehemaligen Bandkollegen auf der Bühne. Am 12. August spielte der 81-Jährige in Wantagh im US-Bundesstaat New York gemeinsam mit der Gruppe den Klassiker ‚Smoke on the Water‘. Blackmore, der Deep Purple 1968 mitgegründet hatte, bezeichnete den Moment gegenüber dem Magazin ‚Guitar Player‘ als bewegend. Er habe seine alten Weggefährten nach rund 40 Jahren wiedergesehen. Dabei sei ihm bewusst geworden, dass es möglicherweise das letzte gemeinsame Treffen gewesen sein könnte.