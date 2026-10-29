Stars Demi Lovato freut sich über erneute Nähe zu Selena Gomez

Demi Lovato - AVALON - LA - Jan - 2026 - Infinite Icon premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 10:00 Uhr

Die beiden Ex-Disney-Stars kennen sich seit fast drei Jahrzehnten. Nun findet Demi Lovato lobende Worte für ihre Freundin.

Demi Lovato findet es „richtig schön“, wieder mehr Zeit mit Selena Gomez zu verbringen.

Die beiden ehemaligen Disney-Channel-Stars kennen sich seit mehr als 27 Jahren und haben nach fast einem Jahrzehnt Anfang dieses Jahres erstmals wieder öffentlich gemeinsame Zeit bei einem Konzert von Demi verbracht. Auch wenn sie über die Jahre nicht ständig in Kontakt standen, hätten sie einander immer „geliebt und bewundert“. Inzwischen arbeiten die Sängerinnen sogar wieder zusammen: Demi unterstützt eine neue Kampagne für Selenas Marke Rare Beauty.

Im Interview mit dem US-Magazin ‚Elle‘ erinnerte sich die 34-Jährige an ihre erste Begegnung mit Selena in der Kindersendung ‚Barney‘: „Wir sind seit unserem siebten Lebensjahr befreundet, als wir uns bei ‚Barney‘ kennengelernt haben.“ Im Laufe ihres Lebens habe es unterschiedliche Phasen gegeben. Manchmal seien Freundinnen intensiv am Leben der anderen beteiligt, manchmal bestehe kein ständiger Kontakt. „Aber Selena ist jemand, den ich immer geliebt und bewundert habe“, betonte Demi. „Es ist richtig schön, heute an einem Punkt zu sein, an dem wir gemeinsam an Projekten arbeiten, aber auch einfach abhängen und Zeit miteinander verbringen können.“

Demi begab sich kürzlich auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit und schaute sich alte Vlogs von sich und Selena an. Allerdings gab sie zu, dass sie sich die „legendären“ Videos nicht lange ansehen konnte, weil sie sich dafür schämte. „Ich glaube, sie haben damals unsere Unbeschwertheit und unseren Wunsch sehr gut eingefangen, vor anderen Menschen präsent zu sein und dabei trotzdem uns selbst treu zu bleiben“, schilderte die Musikerin. Sie habe es „wirklich süß“ gefunden, in Erinnerungen zu schwelgen. Demi habe die Clips außerdem ihrem Mann Jordan „Jutes“ Lutes gezeigt. „Ich konnte nicht bis zum Ende durchhalten, weil ich mich so fremdschämte. Aber sie waren legendär. Ich meinte: ‚Okay, du kannst dir zehn Sekunden davon ansehen'“, scherzte die ‚Camp Rock‘-Darstellerin.

Schon als Kinder hatten Demi und Selena davon geträumt, gemeinsam über den roten Teppich zu laufen. Bei den Teen Choice Awards 2011 setzten sie ihren Plan schließlich um und hakten sich an den Ellenbogen unter. Doch das Ergebnis entsprach nicht ganz ihren Vorstellungen. Rückblickend verriet Demi: „Wir fingen an zu lachen, weil wir dachten, dass wir viel cooler aussehen würden, als wir es tatsächlich taten. In unseren Köpfen hatten wir das Ganze viel besser geplant.“