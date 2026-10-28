Stars Demi Lovato gibt nach Krankenhausaufenthalt Entwarnung: ‚Mir geht es gut‘

Demi Lovato - LA Premiere Of Disney's "Camp Rock 3" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 10:00 Uhr

Demi Lovato gibt nach einem Krankenhausaufenthalt Entwarnung.

Sängerin Demi Lovato hat ihre Fans nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt beruhigt.

Zuvor hatte die 34-Jährige mit einem Foto aus einer Klinik für Aufregung gesorgt. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie am Dienstag (27. Oktober) eine Story, auf der ihr Arm mit einer Infusionsnadel und einem Patientenarmband zu sehen war. Zu dem inzwischen gelöschten Bild schrieb die Musikerin: „Soooooo, entweder bin ich jetzt allergisch gegen Passionsfrucht oder gegen Sushi!“ Was genau die Beschwerden ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar. Nachdem sie das Foto entfernt hatte, meldete sie sich erneut bei ihren Followern und versicherte: „Mir geht es gut!!“ Auch diese Nachricht verschwand später wieder von ihrem Profil. Wie das US-Portal ‚TMZ‘ unter Berufung auf einen Insider berichtete, musste Lovato nicht über Nacht im Krankenhaus bleiben. Sie sei kurz nach ihrer Aufnahme zur Untersuchung wieder entlassen worden. „Ihre Symptome gingen ziemlich schnell zurück“, erklärte der Informant den Medien.

Auf die Unterstützung ihres Ehemannes Jutes, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt, kann sich die Sängerin derweil verlassen. Das Paar heiratete im Mai 2025. Wie viel Freude und Stabilität die Beziehung in ihr Leben gebracht hat, erzählte Lovato kürzlich im Podcast ‚The Street You Grew Up On‘, in dem sie mit Schauspielerin Kerry Washington sprach. „Es ist ein so großes Geschenk. Er hat so viel Freude in mein Leben gebracht“, schwärmte die Musikerin. Gleichzeitig betonte sie, dass sie zunächst selbst an sich habe arbeiten müssen, um diese Liebe wirklich annehmen zu können. Erst nachdem sie sich mit früheren Problemen auseinandergesetzt habe, sei sie in der Lage gewesen, die Beziehung in vollem Umfang zu schätzen. Ihr Mann habe ihr vor allem Frieden, Freude und Gelassenheit geschenkt. Bei ihm fühle sie sich angekommen. Lovato machte deutlich, dass persönliche Beziehungen für sie inzwischen wichtiger seien als berufliche Auszeichnungen. „Am Ende des Tages komme ich nicht nach Hause zu einem Preis, verstehst du, was ich meine? Ich komme nach Hause zu meinen Hunden und meinem Ehemann, und das ist es, was mich glücklich macht“, erklärte sie im Podcast.

Kennengelernt hatten sich Lovato und Jutes während der Arbeit an ihrem Album ‚Holy Fvck‘. Bereits zuvor hatte die Sängerin im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ über die Bedeutung ihres Partners gesprochen. „Es gibt mir unglaublich viel Halt, einen Partner an meiner Seite zu haben, der mich so sehr unterstützt, liebt und sich um mich kümmert“, sagte sie damals. Mit ihm falle es ihr leicht, ihr inneres Gleichgewicht zu bewahren. „Ich liebe ihn so sehr, und er behandelt mich einfach wunderbar.“ Was genau hinter der allergischen Reaktion steckte, ist bislang nicht bekannt. Mit ihren kurzen Nachrichten gab Lovato ihren Fans jedoch vorerst Entwarnung.