Stars Demi Moore: Ihr Hund reist gerne erste Klasse

Demi Moore attends the "The Substance" screening and Q&A presented by BFI - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2024, 12:31 Uhr

Der Hund von Demi Moore liebt es, in der ersten Klasse zu reisen.

Die 61-jährige Schauspielerin wird regelmäßig von ihrem Mini-Chihuahua Pilaf bei Veranstaltungen auf der ganzen Welt begleitet. Das Hündchen hat das Society- und Jetsetter-Leben angenommen und biegt beim Einsteigen ins Flugzeug automatisch nur noch nach rechts ab.

Demi erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin lachend: „Sie ist wie meine kleine Freundin, meine Partnerin. Sie streckte sich auf dem Flug von Air France La Premiere aus. Sie liebte es. Sie ist meine kleine Reisegefährtin und sie ist einfach eine Freude. Normalerweise habe ich sie in meinem kleinen Tragetuch. Wir gehen überall hin – sie war bei den French Open, im Louvre und am Broadway. Sie hat gerade ‚Romeo und Julia‘ mit Tom Holland in London gesehen. Sie war ganz gerührt. Sie fand die Leistung außergewöhnlich, so wie sie war.“

Pilaf hat außerdem fast 30.000 Follower auf ihrem eigenen Instagram-Account und Demi glaubt, dass sie eine natürliche Starqualität an sich hat. Sie sagte: „Sie ist ein ziemlicher Star. Sie hat mehr Kontaktanfragen, als man sich jemals vorstellen kann. Wer hätte das gedacht? Sie wiegt anderthalb Pfund, ist die Kleinste ihres Wurfes. Sie ist ein Star und sie weiß das – das ist das Ding.“