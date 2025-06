Film Rob Lowe deutet Fortsetzung von ‚St. Elmo’s Fire‘ an

Rob Lowe - At the Fox Upfront Presentation - MAY 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 18:00 Uhr

Rob Lowe findet, es sei ein „super gültiger“ Zeitpunkt für eine Fortsetzung von ‚St. Elmo’s Fire‘.

Der 61-jährige Schauspieler spielte in dem Originalfilm von 1985, der eine Gruppe von Hochschulabsolventen auf dem Weg ins Erwachsenenleben zeigt, die Rolle des William ‚Billy‘ Hicks. Nun soll er als saxophonspielender Hallodri in einem zweiten Film zurückkehren und ist überzeugt, dass dies eine spannende Lebensphase sei, um zu zeigen, was aus den Figuren geworden ist.

Der Schauspieler sagte dem ‚People Magazine‘: „Wir arbeiten am Drehbuch, und es wird wirklich gut.“ Er findet es außerdem „total berechtigt“, die Figuren, die den Leuten viel bedeuten, wieder aufzugreifen und zu zeigen, wie sie dieses Lebenskapitel bewältigen: „Denn das ist wohl genauso interessant und herausfordernd wie die Frage: ‚Was mache ich nach dem College?'“

Der Film wurde von dem verstorbenen Joel Schumacher inszeniert und zeigte neben Rob Lowe auch Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy, Andie MacDowell und Mare Winningham – auch das „Brat Pack“ genannt. Andrew McCarthy erklärte bereits zuvor, dass über eine Fortsetzung von ‚St. Elmo’s Fire‘ „ständig gesprochen“ werde. Er sagte ‚People‘: „Ich denke, vor 30, 20 oder sogar 10 Jahren hätten die Leute wahrscheinlich gesagt: Nein. Aber heute schaut man mit einer gewissen Zuneigung auf solche Dinge zurück, und man muss niemandem mehr etwas beweisen.“