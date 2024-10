Film Demi Moore: Sie verteidigt ‚Die Akte Jane‘

Demi Moore attends the "The Substance" screening and Q&A presented by BFI - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin hat ihren umstrittenen Film verteidigt.

Demi Moore hat ihren umstrittenen Film ‚Die Akte Jane‘ verteidigt.

Die 61-jährige Schauspielerin stellte in dem heftig kritisierten Streifen aus dem Jahr 1997 die Rolle der Lieutenant Jordan O’Neill dar, der ersten Frau, die der US Navy beitrat.

Moore ist der Meinung, dass der Film „Monate bevor ihn überhaupt jemand gesehen hatte, abgesetzt wurde“. Die Darstellerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Ich kenne nicht alle Gründe, aber vielleicht ist es eine Kombination aus der Tatsache gewesen, zur bestbezahlten Schauspielerin zu werden. Das ist eine erstaunliche Sache gewesen, nicht nur für mich, sondern für alle Frauen.“ Demi vermutet, dass die schlechte Aufnahme des Streifens von Sir Ridley Scott, teilweise darauf zurückzuführen sein könnte, dass sie mit ihrer Erotik-Komödie ‚Striptease‘ von 1996 „Frauen betrogen“ habe: „Es schien ganz so, als hätte ich Frauen für ‚Striptease‘ betrogen und die Männer mit ‚Die Akte Jane‘. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge beinahe zu einer Art Medienkampagne führten, die sich fragte: ‚Hat sie es wirklich verdient?‘ Und vielleicht war er seiner Zeit einfach voraus.“ Die ‚About Last Night‘-Prominente findet, dass Scott mit ‚Die Akte Jane‘ „einen wirklich nachdenklichen, intelligenten Film“ gedreht hat, der gesellschaftliche Geschlechternormen und -erwartungen gekonnt in Frage stellte.