Bei "The Substance"-Premiere in L.A. Demi Moore: Strahlender Auftritt mit ihren drei Töchtern Als stylisches Quartett haben sich Schauspielerin Demi Moore und ihre drei Töchter bei der „The Substance“-Premiere in Los Angeles präsentiert. Dabei machten Scout, Tallulah und Rumer Willis aber auch ohne Worte klar, wer der Star des Abends ist: ihre berühmte Mutter.