Film Denis Villeneuve macht Fans neugierig: James-Bond-Enthüllung rückt offenbar näher

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Bang Showbiz | 09.11.2026, 10:52 Uhr

Denis Villeneuve macht Fans neugierig: Die James-Bond-Enthüllung rückt offenbar näher.

Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage beschäftigt Filmfans weltweit.

Regisseur Denis Villeneuve, der für den kommenden 007-Film erstmals hinter der Kamera stehen wird, hat nun mit einer scherzhaften Ankündigung für Aufsehen gesorgt. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles deutete der Filmemacher an, dass die Bekanntgabe des neuen Hauptdarstellers möglicherweise nicht mehr lange auf sich warten lässt. Am Samstag (7. November 2026) wurde Villeneuve bei der LACMA Art and Film Gala im Los Angeles County Museum of Art für seinen Beitrag zur Filmkunst geehrt. In seiner Dankesrede nutzte der Regisseur die Gelegenheit, um auch auf sein nächstes großes Projekt anzuspielen. „Um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, werde ich euch heute Abend verraten, wer der nächste James Bond sein wird“, kündigte er mit einem Augenzwinkern an. Doch die Auflösung blieb aus. „Der neue James Bond ist …“, begann Villeneuve, bevor er sich selbst unterbrach. „Ich höre jetzt lieber auf, denn Amy Pascal, die Produzentin der James-Bond-Filme, bekommt sonst gleich einen Herzinfarkt“, scherzte er.

Auch auf dem roten Teppich wollte sich Villeneuve nicht genauer zu seiner Arbeit äußern. Gegenüber dem Branchenmagazin ‚Variety‘ erklärte er: „Ich sollte mich dazu momentan nicht äußern, weil jedes Wort, das ich sage, genauestens unter die Lupe genommen wird.“ Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass ihm die Arbeit an dem Projekt große Freude bereite.

Während die Produzenten von Amazon MGM Studios offenbar die Besetzung des neuen Agentenfilms vorbereiten, kursieren weiterhin zahlreiche Namen. Lange galten Callum Turner, Jack Lowden und Josh O’Connor als aussichtsreiche Kandidaten. Zuletzt kamen jedoch auch Robert Pattinson und Nicholas Hoult ins Gespräch. Beide sollen Berichten zufolge ebenfalls für die begehrte Rolle vorgesprochen haben. Pattinson ist unter anderem als Batman bekannt, Hoult verkörperte bei DC den Bösewicht Lex Luthor.

Besonders hartnäckig hielten sich zuletzt Gerüchte um Josh O’Connor. Der 36-jährige Schauspieler, bekannt aus der Serie ‚The Crown‘, soll demnach bereits die entscheidenden Casting-Runden erfolgreich absolviert haben. Die britische Zeitung ‚The Sun‘ berichtete sogar, ein Ensemblemitglied seines Theaterstücks ‚Golden Boy‘ habe die angebliche Besetzung bei einem Kneipenbesuch ausgeplaudert. Nach einigen Gläsern Bier soll der Kollege verraten haben, O’Connor werde tatsächlich der neue 007. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht. Produzentin Amy Pascal hatte allerdings bereits einen zeitlichen Rahmen genannt. Gegenüber ‚Deadline‘ erklärte sie, dass die Bekanntgabe des neuen James Bond voraussichtlich noch bis Ende 2026 erfolgen werde. Die Verantwortlichen gingen dabei äußerst sorgfältig vor.