Stars Nicholas Hoult ist vierfacher Vater

Nicholas Hoult - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 11:00 Uhr

Nicholas Hoult ist im vergangenen Jahr Vater von Zwillingen geworden. Das hat sein Co-Star Pete Davidson nun ausgeplaudert.

Nicholas Hoult ist im vergangenen Jahr Vater von Zwillingen geworden, wie Pete Davidson nun verriet.

Der 36-jährige Schauspieler und seine Ehefrau Bryana Holly hatten bislang zwei gemeinsame Kinder: einen siebenjährigen Sohn und ein weiteres Kind, das 2022 zur Welt kam. Nun wurde bekannt, dass die Familie inzwischen weiter gewachsen ist. Bei der Promotion ihres gemeinsamen Films ‚How to Rob a Bank‘ plauderte Pete gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ aus: „Nicholas ist ein großartiger Vater, Vater von vier Kindern. Vier unter sieben Jahren? Das ist verrückt.“ Nicholas lächelte und nickte zustimmend: „Ja, ja.“

Anschließend sprach Pete über die Zwillinge seines ‚Skins‘-Kollegen. Der Comedian erzählte, dass seine damalige Partnerin Elsie Hewitt während der Dreharbeiten mit ihrer gemeinsamen Tochter Scottie schwanger gewesen sei. Die heute elf Monate alte Tochter war noch nicht geboren, als Nicholas an den Wochenenden nach Hause flog, um Zeit mit seinen neugeborenen Zwillingen zu verbringen. „Das fand ich sehr inspirierend und großartig“, zeigte sich der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star beeindruckt.

Bereits Anfang des Jahres hatte es Spekulationen über den Familienzuwachs bei Nicholas und Bryana gegeben. Damals wehrte sich die 30-Jährige gegen Kommentare, in denen ihr Körper wegen ihres tief ausgeschnittenen Kleides bei der ‚Vanity Fair Oscar Party‘ im März kritisiert worden war. Mit Blick auf „die Kommentare zu meiner Brust“ erklärte sie, ihr Aussehen sei „das Ergebnis einer stillenden Mutter, die ihre Babys seit Stunden nicht gestillt hat“. Außerdem stellte sie klar: „Wer es weiß, der weiß es. Ihr habt keinen Anspruch auf eine Erklärung.“

Das Paar hält seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 2024 bestätigte der Schauspieler allerdings, dass die beiden geheiratet hatten. Damals bezeichnete Nicholas seine Partnerin als seine Ehefrau, als er von ihrer Reaktion auf eine besonders gruselige Szene in seinem Horrorfilm ‚Nosferatu‘ erzählte. Bei einem Auftritt auf dem roten Teppich berichtete er gegenüber ‚E! News‘: „Danach erinnere ich mich daran, dass sich die Abdrücke der Fingernägel meiner Frau in meiner Hand abzeichneten. Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott, das war ganz schön nervenaufreibend.'“

Später in derselben Woche wurde der 36-Jährige gebeten, seinen Familienstand genauer zu erklären. Auf die Frage, ob seine Äußerungen bedeuteten, dass er verheiratet sei, antwortete er gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich denke, das ist ziemlich eindeutig. Ich finde, das geht aus meinen Aussagen ziemlich klar hervor.“