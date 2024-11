Film Denzel Washington: Es gibt zwei weitere ‚Equalizer‘-Filme

Denzel Washington - Nov 24 - Famous - Gladiator II world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 09:00 Uhr

Denzel Washington hat bestätigt, dass er weitere Fortsetzungen im ‚The Equalizer‘-Franchise machen wird.

Der 69-jährige Schauspieler war von seinem Debüt im Jahr 2014 bis zum letzten dritten Teil im vergangenen Jahr in der Actionserie zu sehen. Jetzt hat Washington verraten, dass er in zwei weiteren Filmen als mittlerweile ergrauter Robert McCall zurückkehren wird.

Im Gespräch mit dem ‚Esquire‘-Magazin sagte er: „Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen weiteren ‚Equalizer‘ machen würde.“ Die Produktion meinte es aber scheinbar sehr gut mit dem Franchise und fügte gleich einen weiteren Streifen hinzu: „Wir machen vier und fünf. Mehr Leute freuen sich darüber – die Leute lieben diese gottverdammten Equalizer.“ Der ‚Gladiator II‘-Star fügte aber hinzu, dass die Serie nicht nur für das Publikum sondern auch für ihn selbst sei, weil er es liebe, ein Actionheld zu sein. „Ich habe erkannt, dass die ‚Equalizer‘-Filme auch für mich sind, weil sie für die Menschen sind. Sie wollen, dass ich die bösen Jungs hole: ‚Wir können sie nicht kriegen, also holst du sie.‘ Und ich sage: ‚Okay, mache ich! Warten Sie einfach genau dort. Ich bin gleich wieder da!‘“

In ‚The Equalizer 3‘ – in dem auch Dakota Fanning als Emma Collins zurückkehrte – folgte der Ex-Auftragsmörder McCall, der gegen eine mächtige Mafia in Süditalien kämpft. Zu dieser Zeit betrachtete Regisseur Antonie Fuqua den Film als den letzten Teil im Franchise, obwohl er andeutete, dass er in Betracht ziehen würde, ein Prequel mit einem verjüngten Washington mittels CGI-Technologie zu drehen. Der Filmemacher sagte gegenüber ‚NME‘: „Ich habe definitiv viel darüber nachgedacht. Besonders jetzt mit der neuen Technologie und der KI und all dem Zeug … Gibt es eine Geschichte zu erzählen, wie McCall zu dieser Person wurde – die jüngere Version?“