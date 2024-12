Musik Depeche Mode: Arbeit an neuer Musik ist nicht ausgeschlossen

Depeche Mode - Milan Italy 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 14:00 Uhr

Depeche Mode sollen keine Pläne für neue Musik haben, schließen die Arbeit an neuem Material aber nicht aus.

Der 62-jährige Frontmann Dave Gahan betonte, dass er und sein Bandkollege Martin Gore aktuell eine Pause genießen würden, weil sie in den vergangenen Jahren „intensiv“ zusammengearbeitet haben, ständig auf Tournee waren und 2023 ihre LP ,Memento Mori‘ herausbrachten.

Dave verriet in einem Interview mit ,NME‘: „Martin und ich haben miteinander gesprochen. Wir haben uns tatsächlich vor kurzem gesehen, und es ist wirklich schön gewesen. Wir verbrachten einige Zeit zusammen in Italien, wo Anton Cobijn und seine Frau an einem echt schönen Ort außerhalb von Rom ihr Eheversprechen erneuert haben. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit ohne Arbeits- oder Showdruck. Ich habe Martin tatsächlich danach gefragt, ob er Songs geschrieben hat, und er meinte: ‚Nee!’ Das ist normal – besonders, wenn man ein paar Jahre lang intensiv arbeitete. Es dauert eine Weile. Abwarten und sehen. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen werden, aber im Moment ist das nicht geplant.“ Dave wird am Donnerstag (5. Dezember) bei einem Tribut-Konzert für den verstorbenen Screaming Trees-Star Mark Lanegan, der im Jahr 2022 im Alter von 57 Jahren verstarb, in London auftreten.