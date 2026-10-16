Stars Der Countdown für ‚Wetten, dass..?‘ mit den Kaulitz-Zwillingen läuft!

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 14:00 Uhr

Bill und Tom Kaulitz fiebern ihrem großen TV-Auftritt entgegen.

Rund sieben Wochen vor ihrer Premiere als Moderatoren von ‚Wetten, dass..?‘ haben sich die Tokio-Hotel-Stars bereits auf dem berühmten Show-Sofa fotografieren lassen. Mit ihrem Instagram-Beitrag sorgen sie für Begeisterung bei Fans und Prominenten. Die Vorfreude auf die Rückkehr des ZDF-Klassikers wächst. Wie ‚t-online‘ berichtet, veröffentlichte Bill Kaulitz ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom auf dem legendären Sofa zeigt. Der Sänger setzte dabei modisch auf einen auffälligen Silberanzug, der an den extravaganten Stil des früheren Moderators Thomas Gottschalk erinnert. Tom erschien dagegen in einem dunkelblauen Samtsakko, einem weißen Hemd und einer dunklen Hose.

Bill versah den Schnappschuss mit einer kurzen Botschaft: „Noch 53 Mal schlafen bis @wettendass.“ Der Beitrag sammelte innerhalb kurzer Zeit mehr als 82.800 Likes. Auch zahlreiche bekannte Gesichter meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. Moderatorin Palina Rojinski blickt dem Ereignis begeistert entgegen und prophezeit: „Das wird episch.“ Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla kommentierte knapp mit „So geil“, während Moderatorin Rebecca Mir ihre Vorfreude mit einem „Yeeah“ ausdrückte. Auch TV-Moderatorin Marlene Lufen konnte ihre Begeisterung kaum zurückhalten: „Aaaaaah, ich freu mich schon sooo doll drauf!!!“

Für einen besonders persönlichen Kommentar sorgte Bills Freundin Sara Alviti. Sie kündigte an, eigens für die Sendung Deutsch lernen zu wollen. Auch die Fangemeinde der beiden Musiker zeigt sich begeistert. Unter dem Foto finden sich zahlreiche Reaktionen, die von großer Vorfreude bis hin zu Prognosen über einen möglichen Quotenerfolg reichen.

Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz die Moderation der ZDF-Show live aus Halle. Damit treten sie in große Fußstapfen: Thomas Gottschalk hatte sich am 25. November 2023 von dem Format verabschiedet. Nach rund drei Jahren Pause kehrt die traditionsreiche Unterhaltungssendung nun zurück. Die Brüder wollen der Sendung allerdings ihren eigenen Stempel aufdrücken. Bei der offiziellen Bekanntgabe im Januar bezeichnete Bill die Aufgabe als große Ehre und erklärte, das Vertrauen des ZDF mache sie stolz. Zugleich kündigte er augenzwinkernd an: „Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch!“ Vorerst soll es bei einer einzigen Ausgabe bleiben. Tom erklärte im Juni in der MagentaTV-Sendung ‚Bestbesetzung‘, dass beide weiterhin auf Tour gehen und sich anderen Projekten widmen möchten. Ob aus dem einmaligen Auftritt mehr wird, bleibt damit offen.