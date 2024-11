Mit Freundin Meagan Good Der ehemalige Marvel-Star Jonathan Majors hat sich verlobt

Das Beweisfoto: Jonathan Majors, Meagan Good und ein imposanter Verlobungsring. (stk/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 18:27 Uhr

Schauspieler Jonathan Majors schreibt wieder positive Schlagzeilen: Der ehemalige Marvel-Star hat sich mit seiner Freundin Meagan Good verlobt.

Pech im Schauspiel, Glück in der Liebe: "Loki"- und "Ant-Man"-Star Jonathan Majors (35) hat nach seinem Marvel-Rauswurf zumindest privat wieder Grund zur Freude. Partnerin Meagan Good (43) hat seine Frage aller Fragen mit einem "Ja" beantwortet, wie das Paar nun stolz verkündete. Als Beweis für die Verlobung hielt die Schauspielerin auf dem roten Teppich der Ebony Power 100 Gala in Los Angeles am Sonntagabend (17. November) einen beachtlichen Diamantring in die Kameras, der nur von Majors' breitem Lächeln überstrahlt wurde.

Vor Ort sprachen die beiden mit "E! News" über ihre Verlobung. Sie seien unheimlich "ineinander verliebt" und Good habe die Gewissheit, dass Majors "der Eine" für sie sei. Für den Kniefall hat sich der Schauspieler rund eineinhalb Jahre Zeit gelassen. Die ersten Berichte, dass Majors und Good ein Paar sind, wurden im Mai des vergangenen Jahres laut – zu einer höchst diffizilen Zeit im Leben des damaligen Marvel-Stars.

Gewalt-Skandal kostete ihn die Marvel-Karriere

Denn etwa zur selben Zeit erhob Majors' Ex-Freundin Grace Jabbari (31) schwere Vorwürfe. In ihrer Klageschrift gegen Majors beschrieb Jabbari schockierende Vorfälle von häuslicher Gewalt, dessen Karriere zu diesem Zeitpunkt gerade durch die Decke ging. Ende 2023 wurde er von einem Gericht schuldig gesprochen und im April dieses Jahres zu Therapie-Behandlungen über einen Zeitraum von 52 Wochen verurteilt. Um eine Gefängnisstrafe kam er damit zwar herum, dafür hatten sich im Zuge des Schuldspruchs umgehend die Marvel Studios von ihm getrennt.

Für Majors ein gigantischer Karriere-Knick: Eigentlich war seine Figur Kang in der Serie "Loki" und dem Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" gerade als großer neuer Hauptgegner in den beiden anstehenden "Avengers"-Filmen aufgebaut worden. Im Sommer dieses Jahres wurde daher enthüllt, dass nun der MCU-Schurke Doctor Doom diese Rolle einnehmen wird, dargestellt vom einstigen "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. (59).