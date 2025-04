Film Tom Hiddleston spricht über seine Avengers-Rückkehr: Er hat noch nicht genug von Loki

Tom Hiddleston - December 2024 - Famous - The Tempest Opening Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2025, 11:00 Uhr

Der 44-jährige Schauspieler wird in 'Avengers: Doomsday' erneut in der Rolle des Loki zu sehen sein.

Tom Hiddleston freut sich über seine Rückkehr ins Marvel-Universum.

Der 44-jährige Schauspieler wird in ‚Avengers: Doomsday‘ abermals als Loki zu sehen sein. Details zu dem mit Spannung erwarteten Blockbuster darf der beliebte Star allerdings erwartungsgemäß noch nicht bekanntgeben. „Ich bin sehr, sehr aufgeregt“, verriet Hiddleston über die anstehenden Dreharbeiten. „Es ist wirklich bemerkenswert, dass ich darüber sprechen darf, denn meistens bin ich in der Position, dass ich etwas weiß, aber nichts sagen darf… Loki zu spielen ist ein außergewöhnliches Kapitel in meinem Leben und es ist noch nicht vorbei.“

Hiddleston spielte Loki, den Gott des Schabernacks und Adoptivbruder von Thor, seit 2011 in verschiedenen Marvel-Verfilmungen. Auch in der von Disney+ produzierten Serie ‚Loki‘, die zwischen 2021 und 2023 lief, war er in seiner Paraderolle zu sehen. Neben dem britischen Star werden in ‚Avengers: Doomsday‘ einige weitere Darsteller in ihre Superhelden-Rollen zurückkehren. Unter anderem wird Alan Cummings erneut die Figur Nightcrawler mimen, die er bereits 2003 in ‚X-Men 2‘ verkörperte. In einem Interview mit ‚Collider‘ sagte Cummings über sein Comeback: „Ist das nicht verrückt? Ich freue mich und bin erstaunt. Es ist 23 Jahre her, dass ich ein Superheld war.“