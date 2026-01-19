Film ‚Der König der Löwen‘-Co-Regisseur Roger Allers ist tot

Roger Allers - July 2015 - Avalon - The Prophet Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 11:00 Uhr

Der Co-Regisseur von ‚Der König der Löwen‘, Roger Allers, ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Der Tod des Filmemachers, der 1994 gemeinsam mit Rob Minkoff den Disney-Zeichentrickklassiker inszenierte, wurde am Sonntag (18. Januar) vom Produzenten Dave Bossert bekannt gegeben, der erklärte, Allers sei „zu seiner nächsten Reise aufgebrochen“. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Bossert würdigte den Regisseur, der an Filmen wie ‚Arielle, die Meerjungfrau‘, ‚Die Schöne und das Biest‘ und ‚Aladdin‘ mitgearbeitet hatte, als „wahre Säule der Renaissance der Disney-Animationsfilme“. Er schrieb: „Ich bin zutiefst betrübt über die Nachricht, dass unser Freund Roger Allers zu seiner nächsten Reise aufgebrochen ist. Wir hatten erst letzte Woche noch E-Mails ausgetauscht, während er in Ägypten unterwegs war, was diesen Verlust umso unwirklicher macht. Roger war ein außergewöhnlich begabter Künstler und Filmemacher, eine echte Säule der Renaissance der Disney-Animationsfilme. […] Ich hatte das Privileg, Ende der 80er und in den 90er Jahren bei vielen Filmen mit Roger zusammenzuarbeiten, und er war ohne Frage einer der nettesten Menschen, die man sich wünschen kann, um sie kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.“ Bossert fügte hinzu: „Er war Co-Regisseur von Der König der Löwen, einem phänomenalen Erfolg, doch das stieg ihm nie zu Kopf. Roger behandelte jeden mit aufrichtiger Freundlichkeit und Respekt, unabhängig von Titel oder Position. […] Roger hatte einen fröhlichen, strahlenden Geist, und ohne ihn ist die Welt ein Stück dunkler geworden. Ruhe in Frieden, mein Freund. Bis wir uns auf der anderen Seite wiedersehen.

Disney-CEO Bob Iger würdigte Allers in einer Erklärung als „kreativen Visionär“ und zollte dem Mann Tribut, der an einigen der erfolgreichsten Animationsfilmen des Studios mitgearbeitet hatte.