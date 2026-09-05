Stars Deshalb wird George Clooney nicht für das US-Präsidentenamt kandidieren

George Clooney - FAMOUS - London - May - 2026 - King's Trust 50th celebrations BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2026, 12:00 Uhr

Der Hollywood-Star hat nicht vor, für das Weiße Haus zu kandidieren.

George Clooney ist der Meinung, dass er zu alt ist, um für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren.

Der 65-jährige Schauspieler ist ein prominenter Unterstützer und Spender der Demokratischen Partei. Eine Kandidatur für das Weiße Haus schließt er jedoch aus, da sich die Partei seiner Ansicht nach stärker auf „junge Stimmen“ konzentrieren sollte. Bei einer Veranstaltung in Venedig am Freitag (4. September) sagte Clooney: „Ich bin 65 Jahre alt, und ich denke, wir brauchen einige junge Stimmen, die mit neuen Ideen und neuen Gedanken nach vorne kommen. Ich würde mit großer Begeisterung jeden unterstützen – aber nicht Menschen, die in meinem Alter oder älter sind. Ich denke, wir müssen jüngere Leute nach vorne bringen.“

Die Aussagen des Oscar-Preisträgers folgen auf seinen Aufruf an den damaligen US-Präsidenten Joe Biden, der zu diesem Zeitpunkt 81 Jahre alt war, aus dem Präsidentschaftsrennen 2024 auszusteigen. Clooney hatte dies angesichts von Sorgen um Bidens Alter in einem Gastbeitrag für die ‚New York Times‘ gefordert. Der Politiker zog seine Kandidatur später tatsächlich zurück. Mit Blick auf eine Spendenveranstaltung mit dem damaligen Präsidenten schrieb Clooney damals: „Es ist niederschmetternd, das zu sagen, aber der Joe Biden, mit dem ich vor drei Wochen bei der Spendenveranstaltung zusammen war, war nicht der Joe ‚big f****** deal‘ Biden von 2010. Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020.“

Unterdessen nahm Clooney bei seiner Rede am Eröffnungsabend der Filmfestspiele von Venedig in dieser Woche Menschen ins Visier, „die mit Angst handeln“. Der Schauspieler hielt eine kämpferische Rede, als er mit dem renommierten Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. „Wir leben in einer Zeit, in der Menschen an der Macht, Menschen mit dem meisten Geld, uns dazu auffordern, Angst voreinander zu haben“, sagte der ‚Jay Kelly‘-Darsteller. „Aber wir wissen es besser, oder? Denn die Geschichte lehrt uns eine Lektion.“ Autoritäre Machthaber würden zuerst versuchen, Journalisten zum Schweigen zu bringen, die Fragen stellten. Auch Künstler, Schauspieler und Musiker, die sich einfachen Antworten verweigerten, seien unbequem.