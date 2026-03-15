Stars Detlef D! Soost: Vier Schlaganfälle in einem Jahr

Detlef Soost - May 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2026, 12:00 Uhr

Der Choreograf enthüllt seine schockierende Diagnose - 2024 erlitt er gleich mehrere Schlaganfälle.

Detlef D! Soost spricht über seine schwere gesundheitliche Krise.

2024 war ein hartes Jahr für den Choreografen: Eigenen Aussagen zufolge erlitt er gleich vier Schlaganfälle. Dabei fing alles ganz harmlos an. „Damals war ich mit meiner Frau in Rom. Völlig entspannt. Wir hatten eine gute Zeit. Alles war gut“, schilderte der 55-Jährige im Interview mit ‚Bild‘. Doch eines Morgens sei ein Kellner beim Frühstück auf ihn zugekommen – und Soost lief einfach an ihm vorbei. „Ich hab‘ ihn gar nicht gesehen“, erzählte er.

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub ging er in Berlin zur Augenärztin. Ein MRT enthüllte schließlich die schockierende Diagnose: „Es wurde festgestellt, dass ich im Bereich des Gehirns, welches fürs Sehen zuständig ist, einen normalen und drei kleine Schlaganfälle innerhalb kürzester Zeit hatte.“ Laut Soost ist das genetisch bedingt. Auch sein Vater habe Schlaganfälle und Herzprobleme gehabt, sei im Alter von 62 Jahren gestorben. „Das wird bei mir nicht passieren, ich werde 100 Jahre alt“, kündigte er an.

Um das möglich zu machen, hat der Tanz-Coach seinen Lebensstil radikal verändert. Bereits 2019 erlebte er einen Weckruf. Damals habe die Pumpleistung seines Herzens nur noch neun Prozent betragen. „Ich dachte immer, ich würde ewig 20 bleiben. Und, dass ich aus meiner Batterie mit Vollgas hinausschießen kann, ohne sie neu aufladen zu müssen“, gestand Soost, der zu dem Zeitpunkt bei der TV-Show ‚Dancing on Ice‘ mitmachte. Er habe sich lange für eine unaufhaltbare Maschine gehalten.

Heute weiß es der Star besser. „Du darfst Vollgas geben in dem Moment, wo es drauf ankommt. Du darfst dich aber auch mal wieder aufladen, das ist so wichtig“, betonte er. Mittlerweile gehe es ihm „blendend“. Soost nehme seine Herzmedikamente, betreibe besseres Stressmanagement und sei wählerischer bei der Auswahl von beruflichen Projekten. „Ich höre heute mehr auf die Signale meines Körpers“, sagte der ehemalige ‚Let’s Dance‘-Kandidat.