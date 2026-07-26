Stars Deutsche Promis reagieren erschüttert auf CSD-Anschlag in Berlin

Sarah Connor - Live - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2026, 12:30 Uhr

Am Samstagabend raste ein Fahrzeug am Rande des CSD in eine Menschenmenge. Stars wie Sarah Connor zeigen sich erschüttert.

Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin wurde von einem mutmaßlichen Anschlag überschattet – die Stars reagieren deutlich.

Eigentlich sollte das bunte Straßenfest in der deutschen Hauptstadt ein Zeichen für Vielfalt, Liebe und Zusammenhalt setzen. Doch die ausgelassene Stimmung wurde am Samstagabend (25. Juli) durch einen schlimmen Vorfall beendet: Ein Fahrzeug fuhr im Bereich des Tiergartens in eine Menschenmenge. Dabei kam eine Frau ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Sängerin Sarah Connor, die kurz zuvor auf der Bühne gestanden hatte, reagierte erschüttert.

In einer Instagram-Nachricht bedankte sie sich zunächst für die Unterstützung während ihres Auftritts und beschrieb den Moment als besonders emotional. „Ich habe diese ganze Liebe da gefühlt, und das war unfassbar schön“, erklärte sie. Dann kam die 46-Jährige auf den Angriff zu sprechen. „Umso furchtbarer, dass wir dann kurz danach aus dem Backstage evakuiert wurden, weil wieder irgendein Vollidiot ausgerastet“, zeigte sie sich geschockt. „Mir fehlen die Worte. Ich finde es furchtbar.“ Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen des Todesopfers und der Verletzten. Abschließend appellierte die Musikerin: „Umso mehr Grund, laut zu sein und laut zu bleiben.“

Auch andere Künstler, die beim CSD aufgetreten waren, äußerten ihre Bestürzung. Rapperin Ikkimel, die bereits am Vortag Teil des Programms gewesen war, wandte sich ebenfalls an ihre Community. „Ich hoffe, ihr seid in Ordnung – ich kann es nicht fassen“, schrieb sie. Zudem betonte sie: „Liebe ist niemals der Fehler, Angst und Hass niemals eine Antwort.“ Die 29-Jährige appellierte an den Zusammenhalt innerhalb der Community: „Bitte, bitte, bleibt stark! Ich werde immer für uns einstehen.“

Moderator Jochen Schropp, der durch das Programm des CSD geführt hatte, zeigte sich ebenfalls betroffen. Er sprach von einem Tag voller Liebe und Vielfalt, der eine schreckliche Wendung genommen habe. Viele Menschen hätten nach dem Vorfall unter Schock gestanden. Entertainer Julian F.M. Stoeckel forderte Konsequenzen von der Politik. „Ich bin schockiert, dass ein so junger Mensch diesen Anschlag verursacht hat. Woher kommt dieser Hass? Wir dürfen solchen Menschen keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft bieten!“, äußerte er sich gegenüber ‚KUKKSI‘.