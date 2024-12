Stars Dick Van Dyke: Seine Nachbarn retteten ihn vor einem Waldbrand

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 16:00 Uhr

Dick Van Dyke versuchte, „zum Auto zu kriechen“, um einem Waldbrand zu entkommen, woraufhin er von seinen Nachbarn gerettet wurde.

Der 98-jährige ,Mary Poppins‘-Schauspieler und seine Frau Arlene mussten Anfang dieser Woche nach dem Ausbruch des Feuers, das von den Behörden als Franklin Fire bezeichnet wurde, aus ihrem Haus in Malibu in Kalifornien flüchten.

Der Darsteller verriet jetzt, dass er zu „erschöpft“ gewesen sei, um zu seinem Auto zu gehen, woraufhin ihm seine Nachbarn geholfen haben. Bei einem Auftritt in der ,Today‘-Show erzählte der Prominente: „Es kam vom Hügel, man konnte es sehen. Und oh mein Gott und wir sind hier rausgekommen. Ich versuchte, zum Auto zu kriechen, ich war völlig erschöpft und konnte nicht mehr aufstehen. Drei Nachbarn kamen und trugen mich hinaus und kamen wieder zurück, löschten ein kleines Feuer im Gästehaus und sie retteten mich.“ Nach seiner Evakuierung versicherte der Schauspieler seinen Fans auf Facebook, dass Arlene und er in Sicherheit seien. Van Dykes geliebte Katze Bobo sei jedoch zunächst verschwunden: „Arlene und ich sind mit unseren Tieren sicher evakuiert worden, außer dass Bobo entkam, als wir gingen. Wir beten, dass es ihm gut geht und dass unsere Gemeinde in Serra Retreat diese schrecklichen Brände überlebt.” Bobo wurde zu einem späteren Zeitpunkt wohlbehalten aufgefunden und seinen Besitzern übergeben, als sie wieder nach Hause zurückkehrten.