Musik Die Beach Boys sagen ihre Sommerkonzerte ab

Mike Love - Avalon - 2022 - Beach Boys reunion - Royal Albert Hall BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 11:00 Uhr

Die Band gibt auf Instagram bekannt, eine "kurze Pause" einzulegen, bevor ihre Tour fortgesetzt wird.

Die Beach Boys haben den Rest ihrer Sommerkonzerte abgesagt, damit Mike Love die Gelegenheit bekommt, „neue Energie zu tanken“, bevor die Tour fortgesetzt wird.

Der 85-Jährige ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Gruppe, die weiterhin unter dem Namen Beach Boys auftritt. Die Band war in diesem Jahr auf einer großen Tour unterwegs, um das 60-jährige Jubiläum des Albums ‚Pet Sounds‘ von 1966 zu feiern. Nun wurden jedoch fast 30 Termine in den USA in den kommenden sechs Wochen abgesagt, damit sich Mike Love ausruhen kann, bevor die Tour im September weitergeht.

Eine auf Mikes Instagram-Account veröffentlichte Nachricht lautet: „Für euch zu spielen, ist jedes Jahr der Höhepunkt unseres Sommers – besonders jetzt, da wir den 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten feiern und gleichzeitig das 60-jährige Jubiläum von ‚Pet Sounds‘ würdigen.“ Die Beach Boys würden die Konzerte sehr genießen. „Damit die guten Schwingungen weitergehen, legen wir eine kurze Pause ein, um neue Energie zu tanken, bevor wir im September wieder auf Tour gehen“, heißt es weiter.

Alle Tickets für die verschobenen Shows vom 23. Juli bis zum 3. September sollen ihre Gültigkeit behalten. Die Band empfahl, sich bei weiteren Fragen an die örtlichen Veranstalter zu wenden. „Danke für eure Unterstützung – wir können es kaum erwarten, euch im September wiederzusehen“, fügte die Gruppe hinzu. „Wir freuen uns darauf, unseren ‚Endless Summer‘ gemeinsam mit euch fortzusetzen.“ Zu den abgesagten Konzerten gehören Termine in den US-Bundesstaaten New York, Virginia, Pennsylvania, Ohio, Tennessee und Wisconsin sowie mehrere Auftritte in Kanada. Die Tour wird am 24. September bei der The Big E State Fair in West Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts fortgesetzt.

Bruce Johnston war zuvor ebenfalls Teil der Beach-Boys-Besetzung, bevor er sich Anfang dieses Jahres aus den Live-Auftritten zurückzog, um sich stärker der Studioarbeit zu widmen. Für die drei Konzerte der Band im Hollywood Bowl in Los Angeles Anfang des Monats kehrte er jedoch noch einmal kurzzeitig zur Besetzung zurück. Das ehemalige Mitglied Al Jardine ist weiterhin mit seiner eigenen Formation Al Jardine and the Pet Sounds Band auf Tour.