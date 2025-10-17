Film ‚Die Eiskönigin 3‘: Kristen Bell deutet an, dass Produktion ‚bald‘ startet

Kristen Bell attends Netflix's FYSEE Nobody Wants Season 2 Premiere - Getty - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, dass sie das Drehbuch des neuen Films bereits gelesen hat.

Kristen Bell hat bekanntgegeben, dass die Besetzung „bald“ mit den Aufnahmen zu ‚Die Eiskönigin 3‘ beginnen wird.

Die US-Schauspielerin – die Anna im Disney-Film von 2013 und dessen Fortsetzung 2019 in der englischen Originalversion sprach – hat bestätigt, dass sie und ihre Co-Stars sich darauf vorbereiten, an dem kommenden Film zu arbeiten. Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet Bell, dass sie das Drehbuch von ‚Die Eiskönigin 3‘ bereits gelesen habe. „Mehr kann ich nicht sagen. Ich stehe unter Verschluss“, erklärte sie.

Die ‚The Good Place‘-Darstellerin lobte Disney für den kreativen Prozess, der einzigartige und gut durchdachte Filme hervorbringe. „Am Anfang ist alles meistens wie Konzeptarbeit, so nach dem Motto: ‚So sollte es unserer Meinung nach laufen.‘ Das Tolle an Disney ist, dass alles durch tausend Filter geht, nicht um diplomatisch zu sein, sondern weil jeder etwas anderes beisteuern wird“, erläuterte sie. „Deshalb funktioniert der Film so gut, weil er jeden einzelnen Punkt trifft und nichts vergessen wird.“

Obwohl sie das Drehbuch gelesen hat, hat die 45-Jährige noch keine der neuen Songs gehört, die im Film zu hören sein werden. ‚Die Eiskönigin 3‘ soll 2027 erscheinen. Das Drehbuch stammt von Jennifer Lee und Chris Buck, die den Film auch inszenieren werden und bereits an den ersten beiden Filmen zusammengearbeitet haben.

‚Die Eiskönigin 3‘ wird vermutlich die Ereignisse des zweiten Films fortsetzen, in dem Elsa (Idina Menzel), Anna (Bell), Kristoff (Jonathan Groff), Olaf (Josh Gad) und Sven Arendelle verlassen, um die Quelle von Elsas magischen Kräften und die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Familie zu entdecken. Disney hat bereits bestätigt, dass ein vierter Film des Franchises in Arbeit ist. Im August 2024 präsentierte das Filmstudio erste Konzeptbilder für ‚Die Eiskönigin 3‘, die Elsa auf einem weißen Pferd und Anna auf einem braunen Hirsch zeigten.