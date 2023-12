Rocksängerin enthüllt Die Eisprinzessin gewinnt „The Masked Singer“

Die Eisprinzessin konnte mit ihrer Performance bei "The Masked Singer" überzeugen. Unter dem Kostüm verbarg sich eine bekannte Rocksängerin. (juw/spot)

SpotOn News | 24.12.2023, 10:27 Uhr

Die Eiskönigin holte sich den Sieg in der 9. Staffel von "The Masked Singer". Knapp hinter ihr schaffte es der Lulatsch auf Platz zwei. Ein Überraschungsgast aus der vergangenen Staffel übergab den Siegerpokal inklusive Gesangs-Performance.

Am Samstagabend verkündete Moderator Matthias Opdenhövel (53) den Sieger der aktuellen "Masked Singer"-Staffel: Es ist die Eisprinzessin, "sie hat all unsere Herzen zum Schmelzen gebracht", heißt es unter anderem in einem Instagram-Posting der ProSieben-Show. Und die zeigte dann endlich auch erstmals ihr Gesicht: Jennifer Weist (37), bekannt als Frontfrau der Band Jennifer Rostock, gewinnt die 9. Staffel der Kostüm-Show.

Fans hatten bereits im Voraus spekuliert, dass sich die deutsche Rockmusikerin hinter der Maske der Eiskönigin befinden könnte. In der JoynMe-App, über die das Publikum wöchentlich mitraten und für die Kandidatinnen und Kandidaten abstimmen kann, wurden ebenfalls Sarah Connor (43) und Helene Fischer (39) als Eisprinzessin vermutet. Mit den Songs "Hero" von Maria Carey (54), "Underneath the Tree" von Kelly Clarkson (41) sowie "Euphoria" von Loreen (40) sang sich Weist in die Herzen der Zuschauenden.

Ebenfalls bei der Siegerehrung mit dabei: Singer-Songwriter Luca Hänni (29), der die vergangene Staffel als Schuhschnabel gewonnen hatte. Er übergab der Eisprinzessin den Siegerpokal und performte "With or Without You" von U2 auf der Bühne.

Die drei Masken wurden im Finale enthüllt

Vier Masken standen im Finale auf der Bühne: Neben der Eiskönigin noch der Lulatsch, der Mustang und der Troll. Zur Eröffnung performten sie gemeinsam den Weihnachts-Klassiker "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey. Es folgten die Einzelauftritte und nach der ersten Runde die Enthüllung des Trolls – den Mieze Katz (44), die Frontsängerin der Berliner Band Mia, über die letzten Wochen im TV verkörpert hatte.

In der zweiten Runde unterstützte Schuhschnabel Luca Hänni die Kandidaten bei ihrer Performance. "Tatort"-Schauspieler Hendrik Duryn (56) musste seine Mustang-Maske ablegen. Als die Eiskönigin schließlich als die Siegerin der Show verkündet wurde, zeigte sich auch der Lulatsch erstmals ohne Maske: Und der Schweizer Filmschauspieler Pasquale Aleardi (52) strahlte in die Kameras. Jennifer Weist freute sich damit über Platz eins. Mit ihrer Band eroberte sie Ende der 2000er die deutschen Charts und ist unter anderem bekannt für Songs wie "Du willst mir an die Wäsche" und "Kopf oder Zahl".