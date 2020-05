Die Wollnys (und ihre Söhne): Eine schrecklich glamouröse Familie

Neues gibt es von den Wollnys, quasi den Kardashians aus Ratheim bei Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen). Die Großfamilie von RTLZwei hat ein glamouröses Fotoshooting absolviert und stapelweise Bilder hinterlassen. Niemals zuvor hat die Sippschaft so erfrischend ausgesehen. Und bei der Gelegenheit haben wir gleich noch die beiden Söhne ausgegraben, die in der Serie nicht zu sehen sind…

Matriarchin Silvia Wollny (55, Markenzeichen: ständig am Meckern) residiert in Ratheim unter einem Dach mit sieben ihrer elf Kinder: Sylvana, Sarafina, Sarah-Jane, Lavinia, Calantha, Estefania und Loredana sowie mit Florian und Peter, den beiden Schwiegersöhnen und den Enkelinnen Celina, Cathaleya und Anastasia.

Nach der Trennung von Mama Silvia und Papa Dieter im Jahr 2012 hat dann ein neues Familienmitglied am Esstisch der Wollnys Platz genommen: Silvias neuer Freund Harald Elsenbast.

Die beiden Söhne halten sich raus

Wer fehlt auf den neuen Bildern? Jeremy Pascal (24), zweitältester Sohn von Dieter und Silvia Wollny, machte seine Mutter 2019 auch zur Oma, hat aber den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Der Grund ist unklar und soll privat bleiben. Auf Instagram zeigt er sich heftig durchtrainiert und kürzlich mit trendy Frise! Sexy, der junge Mann:

Und dann wäre da noch Sohn Patrick (29), der sich selbst von Anfang an komplett aus der Serie raushält und selbst schon dreifacher Vater sein soll. Im Gegensatz zu seinem Bruder Jeremy Pascal pflegt Patrick aber einen guten Kontakt zur Großfamilie. 2019 postete er ein einziges Bild von sich auf Instagram – seitdem herrscht leider wieder Stille:

Somit wäre Silvia Wollny also schon sechsfache Oma – wenn wir niemanden vergessen haben!

Und: Der 27-jährige Peter, der 32-jährige Flo und Silvias Verlobter Harald (59) sind aktuell also die einzigen Männer im Haus! Harald gehört übrigens seit 2014 zum Wollny-Clan.

Zieht Sarah Jane aus?

Relativ neu it das hier: Eine, die womöglich bald aus dem Mehrgenerationen-Haus, einem ehemaligen Hotel, ausziehen würde, ist die 21-jährige Sarah Jane. In einer Fragerunde mit Fans sagte Altenpflegerin in Ausbildung: „In eine eigene Wohnung schon ja, aber in der Nähe meiner Familie.“ In einem Nachschlag erklärte sie dann aber: „Wer weiß, ob es überhaupt funktioniert. […] Vielleicht bin ich dann nach zwei Monaten wieder hier.“

Übrigens: RTLZwei begleitet die Großfamilie, die ursprünglich in Neuss wohnte, seit 2011. Parallel zur Seie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ begleitet die Dokusoap „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ den ereignisreichen Alltag von Sylvana Wollny und ihrem Freund Florian zwischen Babyglück und Großfamilientrubel.