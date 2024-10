Stars Lily Collins: Britisch oder Amerikanisch?

Lily Collins - Emily in Paris - Season 4, Part 1 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2024, 16:00 Uhr

Die 35-jährige Schauspielerin hat sich immer mehr britisch als amerikanisch gefühlt.

Lily Collins hat sich immer mehr britisch als amerikanisch gefühlt.

Die 35-jährige Schauspielerin ist die Tochter des englischen Starmusikers Phil Collins und seiner amerikanischen Ex-Frau Jill Tavelman. Obwohl sie beide Nationalitäten in sich vereint, fühlt sich Lily seit jeher mehr der Seite ihres Vaters verbunden. Ihre Rolle in der Serie ‚Emily in Paris‘, in der eine Amerikanerin nach Paris zieht, habe deshalb zeitweise für Verwirrung gesorgt. Im Gespräch mit dem ‚Sunday Telegraph‘ erklärte Lily jetzt: „Ich bin halb und halb, aber ich habe mich immer eher britisch als amerikanisch gefühlt. Ich habe jetzt fünf Jahre lang den amerikanischsten Charakter überhaupt gespielt. Und das war interessant, weil ich früher Französisch gelernt habe, es gesprochen und [auf Französisch] geträumt habe… Aber dann spiele ich eine Rolle, die es nicht versteht, sehr amerikanisch ist und sich in Europa nicht wohl fühlt. Also dachte ich erstmal: ‚Was? Aber so bin ich! ‚ Emily zu spielen macht mich mehr amerikanisch!“

In Kürze wird Lily im Londoner West End außerdem im Stück ‚Barcelona‘ zu sehen sein. Über ihr Theaterdebüt sagt sie im Interview: „Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin so aufgeregt, aber ich habe auch Angst – auf die beste Weise.“