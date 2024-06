Neue Folgen in Sat.1 Diese Promis lassen bei „Murmel Mania“ die Kugeln rollen

"Murmel Mania" startet am Freitag, 12. Juli. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 14:32 Uhr

Sat.1 hat sich die Rechte von "Murmel Mania" gesichert und bringt vier neue Folgen an den Start. Zwölf Stars lassen sich auf den Spaß mit den Murmelbahnen ein.

"Murmel Mania" hat eine neue Sendeheimat gefunden. Sat.1 zeigt an vier Freitagabenden zur Primetime neue Folgen des Formats rund um das Murmelspiel. Als Moderatorin und Spielleiterin fungiert Melissa Khalaj (35), den Job des Kommentators übernimmt Florian Schmidt-Sommerfeld (34) alias Schmiso. Insgesamt zwölf Prominente werden versuchen, ihre Kugeln am schnellsten ins Ziel zu bringen und das Preisgeld für ihren Publikumsblock zu sichern.

Musikerausgabe macht den Anfang

Die erste Folge beim neuen Sender kommt am 12. Juli. Die Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck werden ihr Murmelgeschick unter Beweis stellen. Eine Woche später, am 19. Juli, treten die Promi-Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs an. Am 26. Juli verspricht es mit den Comedians Ilka Bessin, Paul Panzer und Chris Tall besonders lustig zu werden. Den Abschluss an der Murmelbahn machen am 9. August die Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen.

Sat.1 sicherte sich im vergangenen August die Rechte an "Murmel Mania". Zuvor war die Familiensendung seit 2021 mit Moderator Chris Tall (33) und Kommentator Frank Buschmann (59) drei Staffeln lang bei RTL gelaufen. Das Konzept der Show bleibt trotz des neuen Senders und der neuen Hosts weitgehend unverändert.