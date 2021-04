Dieter Bohlen: So verdient Carina Walz ihr Geld

27.04.2021 15:22 Uhr

Mit Dieter Bohlen an ihrer Seite hat Freundin Carina Walz natürlich einen guten finanziellen Fang gemacht. Rein theoretisch könnte sich die zweifache Mutter zurücklehnen und das süße Leben genießen!

Doch das scheint gar nicht Carinas Fall zu sein und so arbeitet die schöne 37-Jährige natürlich immer noch. Nachdem sie sich viele Jahre eher im Hintergrund von Dieter Bohlen aufhielt, rückt sie nun immer mehr in den Vordergrund.

Das hat Carina Walz gelernt

Auf dem gemeinsamen Instagram-Account ist Carina Walz nicht mehr wegzudenken und hat am Samstag einige Fan-Fragen beantwortet. Was einige natürlich brennend interessierte war, was Carina eigentlich beruflich macht.

Die Frau, die seit fast 15 Jahren an der Seite von Dieter ist, verriet, dass sie nach dem Abi eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert hat. Danach hat sie ein Fernstudium zur Betriebswirtin gemacht und anschließend war sie als geprüfte Immobilienverwalterin tätig.

Was macht Carina Walz beruflich?

Das Studium zur Betriebswirtin kommt ihr auch jetzt sehr zu gute, denn dieses Wissen kann sie auch in ihrem aktuellen Job sehr gut gebrauchen. Aber was macht Carina eigentlich aktuell beruflich?

Bereits vor einigen Jahren lüftete sie diese Geheimnis auf Instagram, denn sie ist nicht nur die Frau an Dieters Seite, Mutter seiner zwei jüngsten Kindern, sondern koordiniert auch sein Leben.

Carina: „Ich arbeite als Frau im Hintergrund“

Auf Instagram plauderte sie bereits vor einigen Jahren ziemlich offen aus dem Nähkästchen: „Ihr seid hier in meinem Büro, hier läuft alles zusammen. Ich bin hier täglich und arbeite als Frau im Hintergrund. Ich verwalte seinen Musikverlag, hab fast täglich Anfragen aus Frankreich und Spanien für Werbefilme, für normale Filme, Coveranfragen, ganz viele Anfragen aus Moskau und St. Petersburg.“

Und weiter: „Die Städte wollen fast jedes Wochenende Dieter auf der Bühne haben. Ich koordiniere alle „DSDS“ und „Supertalent“-Termine, alle Werbetermine, neue Werbeanfragen, also hier ist wirklich richtig was zu tun“, verriet sie 2018!

Model und Influencerin

Neben ihrer Tätigkeit als rechte Hand von Dieter, ist Carina natürlich auch Influencerin, schließlich teilt sie sich mit ihm den Instagram-Account, der über 1,6 Millionen Follower hat.

Außerdem steht sie neuerdings auch als Model vor der Kamera. Für die Marke Soccx und Camp David modelt sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. Eine ausgewählte Kollektion gibt es aktuell bei Lidl zu kaufen.

