Süße Enthüllung am "DSDS"-Set Dieter Bohlen und Pietro Lombardi: Auch ihre Söhne sind beste Freunde

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sind nicht nur musikalisch auf einer Wellenlänge. (ae/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 07:48 Uhr

Am "DSDS"-Set im Europa-Park Rust werden nicht nur die besten Kandidaten für die Show ausgesucht, sondern auch Freundschaften geschmiedet. Während Dieter Bohlen und Pietro Lombardi arbeiten, haben sich hinter den Kulissen ihre Söhne angefreundet.

Seit vielen Jahren schon sind Dieter Bohlen (70) und Pietro Lombardi (31) befreundet. Und diese Verbundenheit geht nun offenbar auch in die nächste Generation über.

Derzeit stehen Bohlen und Lombardi mal wieder gemeinsam vor der Kamera – im Europa-Park Rust drehen sie für die neue Staffel "Deutschland sucht den Superstar". Auch hinter den Kulissen hat das Duo jede Menge Spaß. So teilten beide Clips, in denen sie die Attraktionen des Freizeitparks testen.

"Alessios neuer bester Freund ist Dieters Sohn"

Auch ihre Partnerinnen und Kinder haben die Musiker mit zum Set gebracht. Und der Nachwuchs versteht sich bestens, wie Pietro Lombardi nun verraten hat. In einer Instagram-Story schrieb er zu einem Foto von sich mit seinem ältesten Sohn Alessio (8) auf dem Arm: "Und Alessios neuer bester Freund ist Dieters Sohn. Die beiden verstehen sich so gut, Alessio wollte gar nicht mehr ins Zimmer." Kein Wunder, denn Maximilian (geb. 2013) und Alessio trennen nur wenige Jahre. Da haben sie offenbar ähnliche Interessen.

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel der Castingshow – und das Herz von Juror Dieter Bohlen. Trotz des Altersunterschieds liegen sie auf einer Wellenlänge, haben einen ähnlichen Humor und verbringen gerne Zeit miteinander. Für die Hochzeit mit Sarah Engels (31), mit der Lombardi Sohn Alessio teilt, spendierte der Pop-Titan einst sogar die Eheringe. Und zum 70. Geburtstag von Dieter Bohlen im Februar stand natürlich Pietro mit auf der Bühne beim Jubiläumskonzert. Nun sitzen sie erneut zusammen in der "DSDS"-Jury der 21. Staffel, neben Sängerin Beatrice Egli (35) und Rapperin Loredana (28).

Keine Altersgrenze mehr

Die neue Runde der RTL-Castingshow soll einige Veränderungen bringen: Erstmals finden die Jury-Castings im Europa-Park statt, es gibt ein moderneres Logo und erstmals keine Altersbeschränkung für die Kandidaten mehr. "Schon am ersten Drehtag kann ich sagen: Das wird eine ganz besondere Staffel", meinte Pietro Lombardi Ende April. "Endlich gibt es keine Altersgrenze mehr. Heute waren schon einige ältere Kandidatinnen und Kandidaten da, die wirklich alles gegeben und richtig abgeliefert haben." Sein Kumpel Bohlen fügte hinzu: "Ich hoffe nur, dass die Kandidaten nicht schon vor ihrem Auftritt eine Runde Achterbahn fahren – das kann für uns als Jury übel enden." Der Park stehe "für Weltklasse-Entertainment und Überraschungen an jeder Ecke". Bohlen ergänzte: "Alles das wollen wir mit unseren Kandidaten bei unseren Zuschauern auch erreichen. Es wird das abwechslungsreichste Casting ever."

Insgesamt wird die Staffel 15 Folgen (einschließlich Live-Finale) umfassen. Ausgestrahlt werden sollen sie ab Herbst bei RTL und RTL+.