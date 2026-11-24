Stars Dieter Nuhr sagt krankheitsbedingt alle geplanten Termine ab

Dieter Nuhr - Leo Baeck Award ceremony Wilhelm Studios - Juni 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 14:00 Uhr

Dieter Nuhr sagt krankheitsbedingt alle geplanten Termine ab.

Schocknachricht von Dieter Nuhr: Bei dem bekannten Kabarettisten ist ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden.

Der 66-Jährige muss sich deshalb vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sämtliche geplanten Auftritte und Fernsehsendungen bis zum Frühjahr absagen. Die Nachricht teilte der Künstler selbst über seine Social-Media-Kanäle mit. Trotz der ernsten Diagnose gibt er sich zuversichtlich und blickt bereits auf die Zeit nach seiner Behandlung. „Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht: Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert“, schrieb Nuhr auf Instagram. Die Erkrankung mache es notwendig, seine beruflichen Verpflichtungen zunächst ruhen zu lassen. Besonders schwer falle ihm der Verzicht auf die bereits vorbereiteten Auftritte. „Passt mir gar nicht … Habe so viel Material …“, erklärte er enttäuscht.

Von den Absagen ist auch sein traditioneller Jahresrückblick betroffen. Dieser sollte ursprünglich am 14. Dezember im Berliner Friedrichstadt-Palast aufgezeichnet und anschließend in der ARD ausgestrahlt werden. Ob und wann das Format nachgeholt werden kann, ist bislang nicht bekannt.

Bei einem Hodgkin-Lymphom handelt es sich um eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Sie geht in der Regel von bestimmten weißen Blutkörperchen aus. Die Diagnose ist zweifellos ernst, allerdings gelten die Heilungschancen bei dieser Krebsform im Vergleich zu vielen anderen Krebserkrankungen als ausgesprochen gut. Auch Nuhr selbst betonte, dass seine Erkrankung behandelbar sei. Eine entsprechende Therapie stehe ihm nun bevor. „Es hätte aber schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!“, schrieb der Komiker. Er bezeichnete die Krankheit zudem als „sehr gut heilbar“.

Nuhr zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Kabarettisten Deutschlands und ist für seine pointierten Kommentare zu gesellschaftlichen und politischen Themen bekannt, die nicht selten hitzige Diskussionen auslösen. Neben seinen Bühnenprogrammen steht er regelmäßig für die ARD-Sendung ‚Nuhr im Ersten‘ vor der Kamera. Erst im Juni hatte er mit Äußerungen über Femizide und strukturelle Gewalt gegen Frauen für Diskussionen gesorgt. Beschwerden beim Rundfunk Berlin-Brandenburg beschäftigten anschließend auch den Rundfunkrat. Nuhr wies den Vorwurf zurück, sich über Frauenmorde lustig gemacht zu haben.