Film Disney plant Live-Action-Film über Gaston

Luke Evans - Brit Awards - February 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 11:00 Uhr

Disney plant einen Live-Action-Film über Gaston aus ‚Die Schöne und das Biest‘.

Das Studio befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase des Projekts. Dave Callaham schreibt das Drehbuch, Michelle Rejwan produziert. Details zur Handlung rund um den ikonischen Bösewicht wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Insider sagten jedoch ‚Deadline‘, dass es sich um eine neue und originelle Version mit einem neuen Schauspieler handeln werde und die Geschichte einen „verwegenen“, abenteuerlichen Ton haben soll. Ein Regisseur ist dem Projekt bislang noch nicht zugeordnet. Eine frühere Drehbuchfassung stammte von Kate Herron und Briony Redman.

Der arrogante und skrupellose Jäger Gaston trat erstmals im animierten Disney-Klassiker von 1992 als Hauptgegner des Biests auf und war in Belle verliebt. In der Live-Action-Verfilmung von ‚Die Schöne und das Biest‘ aus dem Jahr 2017 übernahm Luke Evans die Rolle. Nach dem großen Kinoerfolg war eine TV-Serie rund um die Figur geplant, die jedoch letztlich wieder verworfen wurde. Die Prequel-Serie hätte Luke Evans erneut in der Rolle des Gaston gezeigt, an der Seite von Josh Gad, der als LeFou zurückgekehrt wäre. Die achtteilige Serie sollte das Duo begleiten, das gemeinsam mit Tilly – LeFous Stiefschwester – aufbricht, nachdem eine Enthüllung aus ihrer Vergangenheit ans Licht kommt.

Gary Marsh, Präsident und Chief Creative Officer von ‚Disney Branded Television‘, sagte 2021: „Für alle, die sich jemals gefragt haben, wie ein Grobian wie Gaston und ein Trottel wie LeFou überhaupt Freunde und Partner werden konnten – oder wie eine mystische Zauberin dazu kam, den verhängnisvollen Fluch über den zum Biest gewordenen Prinzen zu legen –, wird diese Serie endlich Antworten liefern… und gleichzeitig eine ganze neue Reihe von Fragen aufwerfen.“ Jonnie Davis, Präsident von ‚ABC Signature‘, deutete an, dass es sich um ein „spektakuläres Abenteuer“ handeln würde. Er erklärte: „Es gibt nur wenige kostbarere Juwelen in der Disney-Bibliothek als dieses ikonische Franchise, und dieses Prequel ist sowohl ein Liebesbrief an das bisher Erzählte als auch ein eigenes spektakuläres Abenteuer.“

Die Serie sollte von Josh Gad, Adam Horowitz und Edward Kitsis geschrieben und als Executive Producer betreut werden, mit neuer Originalmusik von Alan Menken. Jonnie fügte hinzu: „Joshs, Eddys und Adams Vision eröffnet uns einen Blick auf den Ursprung von Lukes Gaston und Joshs LeFou – mit der Wendung einer neuen Partnerin in Crime: Tilly, gespielt von der strahlenden Briana Middleton. Dieses Dreamteam wäre nicht komplett ohne das Genie Alan Menken, der zurückkehrt, um noch mehr großartige Musik für das Franchise zu schreiben, das er miterschaffen hat.“