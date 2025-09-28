Stars Djamila Rowe spricht offen über Reality-TV-Absagen

Djamila Rowe - Juni 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2025, 10:26 Uhr

Die Ex-Dschungelkönigin enthüllt, wie viel Gage sie sich von Auftritten in Reality-TV-Shows erwartet.

Djamila Rowe erklärt, wieso sie sich aus dem Reality-TV zurückzieht.

Der Visagistin gelang 2023 der Sieg bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘. Seitdem trat die Ex-Dschungelkönigin unter anderem im Amazon-Format ‚The 50‘ auf. In Zukunft werden die Fans sie aber deutlich weniger im TV sehen. Im Interview mit ‚Promiflash‘ enthüllte die 58-Jährige: „Ich finde, ich habe seit anderthalb Jahren so einen Stillstand bei mir. Ich war für viele Formate angefragt, dann kamen wieder Absagen.“

Vor allem die geringe Entlohnung ist Djamila ein Dorn im Auge. „Ich weiß, dass die ganzen neuen Reality-Teilnehmer für kleines Geld in große Formate gehen. Die gehen zwei, drei Wochen ins Ausland und drehen dort für kleine Gagen – wo wir alten Hasen natürlich sagen: ‚Machen wir nicht'“, schilderte sie.

Als Reality-TV-Urgestein will sich die ehemalige ‚Die Alm‘-Teilnehmerin nicht unter Wert verkaufen. Djamila offenbarte, dass sie als Gage um die 70.000 Euro erwarte. Damit kommt sie den Sendern offenbar zu teuer – schließlich gibt es genügend Alternativen. „Ich glaube, die Neuen, die machen es auch für zehn“, erzählte sie.

Aus diesem Grund hat sich Djamila Rowe für einen neuen Karriereweg entschieden: Sie ist seit kurzem bei OnlyFans und BestFans aktiv. „Diese Portale kann ich bedienen – ich brauche nur Handy, Kamera, Internet“, erklärte die Berlinerin gegenüber ‚Bild‘. „Ich bin komplett unabhängig.“ Für moderne Reality-TV-Formate sei sie sowieso „zu nett, zu sozial veranlagt“.