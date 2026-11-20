Musik Doja Cat ist ‚verbittert‘, weil sie nicht auf dem Soundtrack von ‚Grand Theft Auto VI‘ vertreten ist

Doja Cat at the 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 11:00 Uhr

Doja Cat hat Rockstar Games kritisiert, weil sie beim hochkarätig besetzten Soundtrack von 'GTA VI' nicht berücksichtigt wurde.

Doja Cat ist enttäuscht, dass ihre Musik nicht auf dem Soundtrack von ‚Grand Theft Auto VI‘ zu hören ist.

Auf X machte die 31-jährige Rapperin ihrem Ärger Luft und bezeichnete sich selbst als „verdammt verbittert“. Das mit Spannung erwartete Videospiel erschien am Donnerstag (19. November) und löste weltweit einen regelrechten Hype aus. Umso größer ist Dojas Enttäuschung darüber, dass keiner ihrer Songs den Weg in die berühmten Ingame-Radiosender gefunden hat. „Ich hätte meine Musik liebend gern in ‚GTA 6‘ gehabt. Ich bin so verdammt verbittert“, schrieb sie auf X.

Anschließend richtete sie eine deutliche Botschaft an den Entwickler Rockstar Games und erklärte, dass sie das Spiel zwar liebe, das Unternehmen aber trotzdem zur Hölle fahren könne. In einem weiteren Beitrag schrieb Doja: „Rockstar Games, ihr habt mir das Herz gebrochen, ihr verdammten Idioten.“ Im Spiel sind zahlreiche bekannte Künstler vertreten, darunter Burna Boy, Lana Del Rey, Bad Bunny, Morgan Wallen, PinkPantheress, Trina und Trick Daddy.

Unterdessen erschien am Freitag (20. November) auch das offizielle Album zum ‚GTA VI‘-Soundtrack. Die Sammlung umfasst 34 Songs von Künstlern wie Dua Lipa, Travis Scott und Cardi B. Neben bereits veröffentlichten Singles enthält das Album auch bislang unveröffentlichte Musik verschiedener Acts.

An diesem Wochenende wird der Spielstart zudem mit einem Musikfestival in Miami gefeiert. Rockstar kündigte auf Instagram ‚Grand Theft Auto VI: The Festival‘ an, eine Sonderveranstaltung am 21. November in der Location Mana Wynwood. Auf dem Programm stehen Auftritte von Cardi B und weiteren Künstlern. Außerdem ist ein Set des Labels Cactus Jack geplant, bei dem Travis Scott, Don Toliver, SoFaygo und Kodak Black gemeinsam auf der Bühne stehen werden.

Bereits zuvor hatte Doja Cat ihrem Ärger über angeblich geleakte Songs Luft gemacht. Fans hatten KI-generierte Titel fälschlicherweise für echte Musik der Rapperin gehalten. Sie stellte auf X klar, dass keiner dieser Songs von ihr stamme, und kritisierte den Einsatz künstlicher Intelligenz. „Ich bin wirklich enttäuscht von allen, die glauben, dass ich das bin. F*** KI, wirklich“, ärgerte sie sich.

Die Künstlerin ist dafür bekannt, auf Kritik im Internet zu reagieren. Gegenüber dem Magazin ‚Vogue‘ gestand Doja, dass sie sich häufig persönlich angegriffen fühle und dann das Bedürfnis habe, ihre kreativen Entscheidungen zu verteidigen. Die ‚Paint the Town Red‘-Interpretin räumte ein, dass sie damit Menschen Macht über sich gebe, die sie nicht einmal kenne. „Wir werden sehen, wo ich mit 50 stehe und ob ich dann immer noch auf Twitter unterwegs bin und solche Dinge mache. Wer weiß? Hoffentlich nicht“, erklärte sie.