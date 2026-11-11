Musik Coachella 2027: SZA, Dua Lipa und Tame Impala als Headliner bestätigt – Madonna im Dance-Zelt

Dua Lipa attends the "One Night Only" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 18:00 Uhr

Nach zahlreichen Spekulationen steht nun fest: SZA, Dua Lipa und Tame Impala werden 2027 als Headliner beim Coachella-Festival auftreten.

Das Coachella Festival hat sein Line-up für 2027 veröffentlicht.

SZA, Dua Lipa und Tame Impala werden die Headliner sein. Damit bestätigte das Festival die Namen, über die bereits erste Informationen durchgesickert waren. Das nun veröffentlichte Plakat zeigt das Trio an der Spitze des Programms. Tausende Musikfans werden an den beiden Festivalwochenenden vom 9. bis 11. April und vom 16. bis 18. April 2027 auf dem Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, erwartet.

Für SZA beendet die Ankündigung wochenlange Spekulationen. Viele Fans waren bereits überzeugt, dass die Sängerin einen der begehrten Headliner-Plätze bekommen würde. Zusätzliche Nahrung erhielten die Gerüchte, als SZA eine Fan-Grafik mit der Aufschrift ‚SZACHELLA‘ teilte. Darauf wurden neben ihrem Auftritt auch eine Tour für 2027 und die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums vorhergesagt. Auch musikalisch deutet sich neues Material an: Erst kürzlich veröffentlichte die 37-Jährige eine Vorschau auf einen bislang unveröffentlichten Song, der auf einem Sample des Titels ‚HUSH‘ von Natanya basiert.

Für eine weitere Überraschung sorgt Madonna. Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem legendären Auftritt im Sahara Tent im Jahr 2006, während der Ära ihres Albums ‚Confessions on a Dance Floor‘, kehrt die Pop-Ikone zum Coachella zurück. Zuvor hatte sie in diesem Jahr mit einem überraschenden Gastauftritt an der Seite von Sabrina Carpenter für Aufsehen gesorgt. Außerdem erschien mit ‚Confessions II‘ ihr neues Album.

Das international bekannte Festival verspricht darüber hinaus einen seltenen Festivalauftritt des Reggaeton-Stars Daddy Yankee. Ebenfalls auf dem Programm stehen Phoebe Bridgers, Weezer, Don Toliver und Becky G. Gesprächsstoff liefert auch Giorgio Moroder. Der Produzent, dessen wegweisende Arbeit die Entwicklung der modernen Dance-Musik entscheidend geprägt hat, wird zum Zeitpunkt seines Auftritts bereits 86 Jahre alt sein.

Auch abseits klassischer Live-Auftritte baut Coachella sein Angebot weiter aus. Nachdem die Veranstalter im vergangenen Jahr mit dem Bunker eine immersive Installation rund um Radioheads Alben ‚Kid A‘ und ‚Amnesiac‘ vorgestellt hatten, wurde nun ein neues Projekt mit dem Titel ‚Justice – Blinded by the Lights‘ angekündigt.

Bereits im vergangenen Monat war berichtet worden, dass Dua Lipa sich in „fortgeschrittenen Gesprächen“ über einen Headliner-Auftritt befinde. 2023 hatte sie das weltberühmte Festival noch abgelehnt, um stattdessen beim Glastonbury Festival aufzutreten. Auch die K-Pop-Superstars BTS sollen erste Gespräche mit den Veranstaltern geführt haben. Letztlich habe die Gruppe jedoch entschieden, dass der Zeitpunkt noch nicht der richtige sei. Auf dem nun veröffentlichten Line-up für 2027 ist BTS nicht vertreten.