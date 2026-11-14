Musik Diplo gründet eigenen Musikverlag

Diplo - Pre-GRAMMY Gala 2026 - Faye Sadou/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2026, 13:00 Uhr

Diplo gründet einen eigenen Musikverlag.

Diplo baut seinen Einfluss in der Musikbranche weiter aus.

Der Grammy-prämierte DJ und Produzent hat gemeinsam mit Andrew Bergman, dem ehemaligen Chef von Downtown Music, einen unabhängigen Musikverlag ins Leben gerufen. Das neue Unternehmen trägt den Namen Bison Music und soll Songwriter frühzeitig entdecken, langfristig fördern und stärker an den wirtschaftlichen Erfolgen ihrer Arbeit beteiligen. Bison Music ist mit Standorten in New York und Los Angeles vertreten. Auf der Unternehmenswebsite wird das Ziel beschrieben, „frische, originelle Musik zu finden, die von echten Menschen geschrieben wird und ein weltweites Publikum erreicht“. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Suche nach neuen Talenten, sondern auch deren kontinuierliche Entwicklung und Unterstützung. Bergman erklärte gegenüber ‚Music Business Worldwide‘, dass ihn an der Musikbranche kaum etwas mehr begeistere als die Entdeckung eines großartigen Songs von einem bislang unbekannten Künstler. Genau diese Leidenschaft habe ihn auch zu der Zusammenarbeit mit Diplo bewogen. Der Produzent gehöre schließlich zu den prägenden kreativen Kräften der modernen Musikindustrie. Auch dessen Managementteam und langjährige Geschäftspartner von tmwrk seien an dem Vorhaben beteiligt.

Bergman betonte, dass Bison Music Autoren möglichst früh unter Vertrag nehmen und sie durch die schwierigen Seiten des Musikgeschäfts begleiten wolle. Gleichzeitig sollten sie angemessen an den Gewinnen ihrer kreativen Arbeit beteiligt werden. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Musikverlagen und Songwritern müsse auf gegenseitigem Austausch beruhen. Dieses Prinzip wolle man sowohl innerhalb des Unternehmens als auch mit externen Partnern umsetzen.

Auch Diplo sieht in dem neuen Verlag eine Möglichkeit, der Musikbranche frische Impulse zu geben. „In einer Zeit, in der es sich so anfühlt, als brauche die Musik dringend einen Schub an Originalität, haben unsere Songwriter die Chance, die weitere Entwicklung der Musik mitzugestalten“, erklärte er. Gemeinsam mit Bergman wolle er ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie gefördert und langfristig unterstützt werden. Erste Namen aus dem Bison-Kosmos stehen bereits fest. Zum Netzwerk gehören Songwriter und Produzenten, die unter anderem an Musikprojekten von BTS, Dua Lipa, Bad Bunny und JENNIE beteiligt waren. Zu den bereits unter Vertrag genommenen Autoren zählen Picard Bros., Leclair, MAESIC, Nitti, Kaien Cruz, BomboCat, Akira Evans und Groupthink.