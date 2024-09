Musik Doja Cat will mit ihrer Musik mehr riskieren

Doja Cat - Roskilde Festival 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 10:35 Uhr

Die Rapperin kündigt an, experimentierfreudiger zu werden.

Doja Cat will keine Hits mehr schreiben, nur um „ihre Taschen zu füllen“.

Die Rapperin räumt ein, dass sie in der Vergangenheit vor allem Songs geschrieben hat, um populär zu sein. Nun möchte sie dagegen mit der eklektischen Mischung von Genres experimentieren.

In einem Interview, das der Sänger Jack Harlow für ‚Present Space‘ führte, verrät Doja: „Ich liebe Jazz, Neo Soul, verschiedene Arten von Rockmusik, Indie und experimentelle Musik. Diese Sachen werden von der breiten Masse eher an den Rand gedrängt, und ich habe das in der Vergangenheit nicht so gesehen. Also habe ich das gemacht, von dem ich wusste, dass es Bestand haben würde.“

Das soll sich nun ändern. Die 28-Jährige kündigt an: „Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die Elemente, die ich aus der Musik habe, in diese Suppe aus verschiedenen Genres, die ich wirklich liebe, genieße und respektiere, einbringen und etwas Neues daraus machen kann.“

Sie habe es „schon immer“ geliebt, „viele verschiedene Klänge miteinander zu vermischen.“ Die ‚Paint The Town Red‘-Interpretin fügt hinzu: „Aber in Zukunft möchte ich wirklich anfangen, klanglich in eine andere Richtung zu gehen, die nicht unbedingt nur meine Taschen füllen soll, und nicht nur die jüngeren Fans oder die Leute anlocken soll, die nur sexuelle Themen oder Selbstmedikation oder so etwas hören wollen. Es gibt so viel im Leben und ich habe schon immer über diese Dinge geschrieben, aber jetzt möchte ich die Leinwand erweitern.“