Musik Dolly Parton deutet Auftritt bei Beyoncés ‚Cowboy Carter Tour‘ an

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2025, 14:00 Uhr

Die Country-Sängerin zeigt sich angetan von dem 'Jolene'-Cover des Musik-Superstars.

Dolly Parton schließt es nicht aus, bei Beyoncés ‚Cowboy Carter Tour‘ vorbeizuschauen.

Die 79-jährige Country-Legende fühlte sich „sehr geehrt“, als die ‚Single Ladies‘-Künstlerin ihren Klassiker von 1973 neu auflegte – allerdings mit einer „Wendung“, bei der sie Jolene davor warnt, sich von ihrem Mann fernzuhalten.

Auf die Frage, ob sie bei einer der Shows der riesigen Stadion-Tour zu sehen sein könnte, verriet Dolly der ‚HuffPost‘: „Man weiß ja nie – alles ist möglich! Denn sie macht wirklich großartige Arbeit mit der Tour.“

Über ihre „große Freude“ an Beyoncés Version von ‚Jolene‘ fügte sie hinzu: „Ich war sehr geehrt, dass sie ihre Version von Jolene machen wollte. Das ist für mich ein großes Kompliment, wenn jemand meine Songs in irgendeiner Version spielen möchte. Ich hatte viel Spaß an ihrer Interpretation, das hat mir richtig gefallen.“ Dolly ergänzte: „Sie wird nicht einfach dasitzen und sagen ‚Bitte nimm meinen Mann nicht weg‘. Sie wird richtig austeilen!“

Beyoncé startete ihre ‚Cowboy Carter Tour‘ mit einem Rekordumsatz von 55,7 Millionen Dollar. Die ‚Crazy In Love‘-Sängerin beendete am 9. Mai eine Reihe von fünf Konzerten im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, und verkaufte über 217.000 Tickets, was einen Umsatz von deutlich über 50 Millionen Dollar einbrachte.

Laut ‚Rolling Stone‘ war die Tour in Los Angeles damit die „größte bisher gemeldete Veranstaltung an einem Ort“ des Jahres. Es war außerdem der fünfterfolgreichste Tourstopp in der Geschichte von Boxscore, nur übertroffen von U2 im Sphere in Las Vegas (2023/2024), Harry Styles im Madison Square Garden New York (2022) und Take That im Wembley Stadium (2011). Darüber hinaus ist es das umsatzstärkste Einzel-Event einer Künstlerin überhaupt.

Zur Eröffnungsnacht der SoFi-Reihe wurde die Grammy-Gewinnerin auf der Bühne von ihren Töchtern Blue Ivy Carter und Rumi Carter begleitet. Die 13-jährige Blue Ivy tanzte während der Performance von ‚America Has A Problem‘ mit ihrer berühmten Mutter. Später hatte die siebenjährige Rumi ihren ersten Bühnenauftritt. Nach der Performance wurden Bilder von Beyoncé und ihren drei Kindern – inklusive Rumis Zwillingsbruder Sir – auf einer großen Leinwand gezeigt.