Stars Dolly Parton hinterlässt herzzerreißende Botschaft nach ihrem Tod

Dolly Parton performs at The BB&T Center - 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 14:00 Uhr

Dolly Parton hat der Welt eine bewegende letzte Botschaft hinterlassen.

Der Country-Superstar, der am 25. August im Alter von 80 Jahren nach einem geheim gehaltenen Kampf gegen Krebs starb, hatte kurz vor seinem Tod ein Video aufgenommen, das nun bei einer Veranstaltung in Nashville gezeigt wurde.

Die Aufnahme wurde am Mittwoch (7. Oktober) im Rahmen der ‚CMA Foundation Music Teachers of Excellence‘ im Veranstaltungsort ‚The Pinnacle‘ präsentiert. Im Publikum saßen zahlreiche Musiklehrer aus den gesamten USA, die für die Zeremonie nach Nashville gereist waren. Musiker Zac Brown kündigte Partons Videobotschaft an und erklärte, sie habe sich noch kurz vor ihrem Tod bewusst die Zeit genommen, direkt zu den anwesenden Lehrern zu sprechen. „Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, diesen Abend zu beginnen“, sagte er. Für Brown besteht ein Vermächtnis nicht nur aus dem, was ein Mensch erschafft, sondern vor allem aus dem, was er an andere weitergibt. Nur wenige hätten das so gut verstanden wie Parton. „Dolly schenkte der Welt außergewöhnliche Songs, doch ihr Vermächtnis reicht weit über die Musik hinaus“, erklärte er. Sie habe Menschen Hoffnung gegeben, an Kinder geglaubt und ihren Erfolg genutzt, um anderen neue Chancen zu eröffnen.

Anschließend erschien Parton auf der Leinwand. „Nun, hallo zusammen, hier ist Dolly“, begrüßte sie das Publikum und gratulierte der CMA Foundation zum zehnjährigen Bestehen der ‚Music Teachers of Excellence‘. Parton freute sich in der Aufnahme darüber, dass die Gäste in ihrem neuen ‚Songteller Hotel‘ übernachteten und ihr ‚Life of Many Colors Museum‘ besuchen konnten. Vor allem aber würdigte sie die Arbeit der Lehrer. „Ich habe schon immer daran geglaubt, dass Musik Menschen zusammenbringt“, sagte Parton. All das sei jedoch nur möglich, weil engagierte Lehrer die nächste Generation ermutigten, inspirierten und an sie glaubten. „Jedem einzelnen herausragenden Musiklehrer möchte ich für die Leidenschaft, die Geduld und die Fürsorge danken, die ihr euren Schülern jeden Tag entgegenbringt“, erklärte sie. Zum Abschluss gratulierte Parton den Geehrten zu ihrem besonderen Meilenstein und fügte hinzu: „Macht weiterhin gemeinsam wunderschöne Musik.“

Partons gesellschaftliches Engagement ging schon zu Lebzeiten weit über ihre Musik hinaus. 1988 gründete sie die ‚Dollywood Foundation‘. Außerdem rief sie die ‚Imagination Library‘ ins Leben, über die Bücher an Kinder auf der ganzen Welt verteilt werden.