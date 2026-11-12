Stars Lily Tomlin über Dolly Parton: ‚Sie war trotz ihrer Oberweite völlig unschuldig‘

Lily Tomlin and Dolly Parton at the Screen Actors Guild Awards - Getty - January 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 10:15 Uhr

Lily Tomlin spricht über Dolly Parton und erinnert an ihre gute Freundin.

Lily Tomlin erinnert sich mit viel Zuneigung und einer gehörigen Portion Humor an ihre verstorbene Freundin Dolly Parton.

Die beiden Schauspielerinnen standen 1980 gemeinsam für die Komödie ‚Warum eigentlich … bringen wir den Chef nicht um?‘ vor der Kamera. Nun hat die 87-jährige Tomlin über die besondere Ausstrahlung der Country-Legende gesprochen, die im September im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Dabei kam auch Partons berühmtes Erscheinungsbild zur Sprache. Im Gespräch mit ‚E! News‘ schwärmte Tomlin von der Persönlichkeit ihrer langjährigen Weggefährtin. Besonders deren unverwechselbarer Stil sei Ausdruck einer ganz eigenen Mischung gewesen. „Das war diese Unschuld, die einfach typisch Dolly war. Die absolute Perfektion, die sie in ihren Look und überhaupt in alles eingebracht hat“, erklärte die Schauspielerin. Parton habe etwas geschaffen, das zugleich außergewöhnlich durchdacht und vollkommen ungekünstelt gewirkt habe. „Es war, als wäre alles auf brillante Weise konzipiert und gleichzeitig so unbeschwert, weil sie genau dieser Mensch war. Sie hat dem Publikum diese besondere Essenz vermittelt.“

Mit einem Augenzwinkern sprach Tomlin auch über die körperlichen Vorzüge ihrer Freundin. Obwohl Parton ausgesprochen üppig ausgestattet gewesen sei, habe sie stets eine geradezu unschuldige Wirkung ausgestrahlt. „Sie war wirklich extrem gut bestückt und wirkte trotzdem vollkommen unschuldig“, scherzte Tomlin. Diese Unbekümmertheit sei ihr jederzeit anzusehen gewesen. Dass ihre voluminöse Frisur und ihre große Oberweite Parton zu einer leicht erkennbaren Persönlichkeit machten, wusste die Sängerin selbst nur zu gut. Einmal scherzte sie sogar, sie gehöre zu den am einfachsten zu imitierenden Stars überhaupt. Anlass war ein Rekordversuch in Irland: Dort versammelten sich 1137 Frauen als Dolly-Doppelgängerinnen. Das Guinness-Buch der Rekorde sollte prüfen, ob es sich um die größte Ansammlung von Parton-Imitatorinnen handelte.

Gegenüber der ‚Daily Mail‘ kommentierte die Sängerin die Aktion mit Humor: „Danke, dass ihr mich so sehr mögt. Aber ich bin leicht nachzumachen. Eine billige Perücke bekommt man überall, und wenn man nichts hat, kann man seine Brüste auspolstern.“ Auch eine Niederlage bei einem Wettbewerb für Dolly-Imitatorinnen nahm sie gelassen. „Ich habe sogar einmal bei einem Dolly-Lookalike-Wettbewerb in einer Drag-Show verloren“, verriet sie. Selbst eine wissenschaftliche Ehrung sorgte bei Parton für Schmunzeln. Das 1997 geklonte Schaf Dolly erhielt seinen Namen in Anlehnung an die berühmte Oberweite der Sängerin. Die Wissenschaftler hatten für das Klonverfahren Zellen aus einer Milchdrüse verwendet. Im Gespräch mit ‚The Guardian‘ erklärte Parton, sie habe die Namensgebung als Kompliment verstanden: „Ich fühlte mich geschmeichelt.“ Schließlich hätten die Forscher mit einem Augenzwinkern auf ihre bekanntesten körperlichen Merkmale angespielt.