Musik Dolly Parton: U2 veröffentlicht auch traditionelle Country-Version des Duetts

Dolly Parton live in Stockholm - 2008 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 11:00 Uhr

Dolly Parton und U2 haben vor ihrem Tod den Song 'Torn' aufgenommen. Davon gibt es laut Bono noch eine Country-Version.

Laut Bono soll eine „traditionelle Country-Version“ von ‚Torn‘, dem Duett von Dolly Parton und U2, veröffentlicht werden.

Die ‚Jolene‘-Künstlerin nahm ihre letzte Gesangsaufnahme vor ihrem Krebstod im August für das neue Album der irischen Band, ‚Carnaval De Luz‘, auf. Zwar gefiel ihr die von U2 produzierte Version des Songs, doch der Frontmann verriet nun, dass zusätzlich eine andere Fassung aufgenommen wurde. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Sun‘ erklärte er, die Band habe bereits bei Johnny Cash mit einem ähnlichen Ansatz gearbeitet.

„Wenn man an Larrys Schlagzeugpart denkt, entsteht dadurch eher eine Art futuristische Country-Klanglandschaft“, schilderte Bono. „Ich glaube, er hat ihr einen Gefallen getan, indem er nicht den offensichtlichen Weg gewählt hat.“ Der Sänger räumte ein, dass dieser ungewöhnliche musikalische Weg durchaus riskant gewesen sei: Hätte Parton keinen Gefallen daran gefunden, wäre die Zusammenarbeit womöglich gescheitert. „Aber ihr gefiel die Richtung, in die wir den Song gelenkt haben, und ihr Team hat eine traditionellere Country-Version, die sie veröffentlichen werden“, verriet Bono. „Ihre Stimme im Kontext von ‚Carnaval De Luz‘ zu hören, ist ein kleiner Schock – aber ein willkommener.“

Der U2-Frontmann gestand außerdem, dass er den Song inzwischen meide, weil ihn der Verlust der Sängerin emotional sehr bewege. „Was für ein Geschenk sie uns gemacht hat und was für ein Segen das war … Ich kann mir diese Stimme jetzt kaum noch anhören“, räumte er ein. U2 hatte Parton zunächst zahlreiche Songs angeboten, bevor sie mit ‚Torn‘ auf die Band zukam. Ursprünglich handelte das Stück von einer Frau, die zwischen zwei Liebhabern hin- und hergerissen ist. Für die Zusammenarbeit wurde das Thema jedoch geändert: Nun geht es um eine Familie, die durch unterschiedliche politische Ansichten entzweit ist – eine Situation, die der ‚9 to 5‘-Interpretin vertraut war.

Bono berichtete, Parton habe sich zwar aus der Politik herausgehalten, doch zwei ihrer Brüder hätten keinen Kontakt mehr zueinander. Der Grund seien politische Streitigkeiten. Solche Konflikte gebe es nicht nur zwischen den republikanisch und demokratisch geprägten Bundesstaaten der USA. „Es passiert auch in Großbritannien, in Irland und überall auf der Welt, wo Familien sich wegen unterschiedlicher Vorstellungen davon, was der richtige Weg ist, gegenseitig an die Gurgel gehen“, erklärte der 66-Jährige.

Bono ist der Meinung, dass Menschen mit anderen Überzeugungen mehr Verständnis entgegengebracht werden sollte. Man müsse ihnen etwas Spielraum lassen und sich anhören, was sie zu sagen haben. Von Dolly Partons Lebenseinstellung wolle er sich künftig inspirieren lassen. „Bei ihren Shows wollte sie immer jeden willkommen heißen, ganz gleich, in welcher Verfassung die Menschen zu ihr kamen. Und genauso muss es auch bei uns auf der Tournee im nächsten Jahr sein“, kündigte der Musiker an.