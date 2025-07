Stars Dolly Parton: Songwriting nach Tod ihres Ehemannes Carl Dean ist zu emotional

Bang Showbiz | 10.07.2025, 11:00 Uhr

Dolly Parton verriet, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Carl Dean ihre neue Musik zunächst auf Eis legen würde.

Die ‚9-to-5‘-Sängerin sprach darüber, dass sie es aktuell als zu emotional empfinde, Songtexte zu schreiben, weil sie um ihren Ehemann trauert, mit dem sie fast 59 Jahre verheiratet war und der im März im Alter von 82 Jahren verstarb.

Parton erzählte in einem Gespräch in Khloé Kardashians ‚Khloé in Wonder Land‘-Podcast am Mittwoch (9. Juli): „Ich wollte schon einiges anfangen, aber ich schaffe es einfach nicht. Das mache ich später. Mir kommen gerade so wundervolle, schöne Ideen, aber ich glaube, dass ich es nicht fertigstellen werde.“ Die 79-jährige Country-Ikone fügte hinzu, dass sie es sich derzeit „nicht leisten“ könne, emotional zu werden. Dolly sagte: „Ich kann mir den Luxus, so emotional zu werden, im Moment nicht leisten. Es gibt solche Momente, solche Dinge, die einen etwas aufhalten. Aber ich werde trotzdem etwas anderes schreiben, wenn es klappt.“ Der Glaube der Künstlerin habe ihr dabei geholfen, mit dem schwierigen Verlust ihres verstorbenen Partners umgehen zu können. Parton erklärte zuvor in einem Interview mit ‚Independent‘: „Ich bin ein gläubiger Mensch und glaube fest daran, dass ich ihn eines Tages wiedersehen werde. Und ich sehe ihn jeden Tag in meinen Erinnerungen und in meinem Herzen, in all den Dingen, die wir früher getan und uns gemeinsam aufgebaut haben. Man muss einfach lernen, neue Pläne zu schmieden – aber das ist der schwierigste Teil.“