Film Dolly Parton stand beinahe für einen DC-Superheldenfilm vor der Kamera

Dolly Parton live in Birmingham - 2011 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 09:00 Uhr

Dolly Parton wurde beinahe für eine Rolle in dem DC-Superheldenfilm 'Supergirl' aus dem Jahr 1984 besetzt.

Dolly Parton stand kurz davor, eine Rolle in einem DC-Superheldenfilm zu übernehmen.

Die Country-Musik-Ikone, die am 25. August im Alter von 80 Jahren nach einem „kurzen Kampf gegen Krebs“ starb, war für die Rolle der Hexe Selena im Film ‚Supergirl‘ aus dem Jahr 1984 im Gespräch. In dem DC-Superheldenfilm spielte Helen Slater die Titelheldin und Cousine von Superman. Parton lehnte die Rolle letztlich ab. Später verriet sie, dass ihr sieben Millionen Dollar für die Rolle angeboten worden seien, sie aber die „böse“ Selena nicht habe spielen wollen.

Die Rolle ging schließlich an Faye Dunaway. In einem wieder aufgetauchten Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ aus dem Jahr 1982 erzählte die ‚Jolene‘-Sängerin: „Sie haben ein 18-jähriges Mädchen, das Supergirl spielen wird, und es gibt eine Rolle, eine Hauptrolle, als Hexe. Ich schätze, sie ist so etwas wie die Gegenspielerin von Superman, aber sie ist lustig, magisch und all das. Und vielleicht mache ich es.“

Doch der Drehort von ‚Supergirl‘ stellte für Parton eine Herausforderung dar. Für die Dreharbeiten hätte sie drei Monate in London bleiben müssen. „Es hängt also davon ab, ob ich so lange von zu Hause weg sein möchte. Ob ich wirklich unbedingt eine Hexe sein möchte. Ich denke, der Wechsel von einer Sekretärin zu einer Bordellbesitzerin und dann zu einer Hexe wäre nicht schlecht“, scherzte sie. Parton fühlte sich eigenen Angaben zufolge „beleidigt“, als man ihr die Rolle der Hexe Selena anbot.

Die ‚9 to 5‘-Künstlerin verriet später gegenüber der Zeitung ‚Chicago Tribune‘: „Tatsächlich wurden mir vor einigen Jahren sieben Millionen Dollar angeboten, um die Rolle zu spielen, die Faye Dunaway in ‚Supergirl‘ gespielt hat.“ Das Geld habe sie zwar beeindruckt, doch sie habe sich gefragt: „Warum bittet ihr mich, eine böse Hexe zu spielen? Sehe ich für euch wie eine böse Hexe aus?“ Parton wollte allerdings auch vermeiden, dass die Menschen sie als „braves Mädchen“ abstempelten. Die 13-fache Grammy-Preisträgerin fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass ich manchmal eine böse Hexe sein kann. Aber das entspricht nicht meiner wahren Natur, und ich habe kein Bedürfnis, so etwas zu tun.“