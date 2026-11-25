Stars Dolly Parton wollte ihrer Familie den Anblick ihres körperlichen Verfalls ersparen

Dolly Parton and Stella Parton - December 2015 - Avalon - Coat of Many Colors Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 11:00 Uhr

Dolly Parton wollte ihrer Familie den Anblick ihres körperlichen Verfalls ersparen.

Dolly Parton wollte ihre Angehörigen offenbar davor bewahren, sie in ihren letzten Lebenswochen zunehmend geschwächt zu sehen.

Ihre Schwester Stella hat nun über die schwere Zeit vor dem Tod der Country-Legende gesprochen. Die Sängerin starb im August im Alter von 80 Jahren nach einer Krebserkrankung. Bis zuletzt habe sie versucht, ihre Familie vor dem Ausmaß ihres Leidens zu schützen. Im Gespräch mit dem US-Magazin ‚People‘ erzählte die 77-jährige Stella, dass sie und ihre berühmte Schwester auch während der Behandlung in Deutschland an einer vertrauten Gewohnheit festhielten: Jeden Dienstagmorgen telefonierten die beiden miteinander. „Wir haben so lange gesprochen, wie sie wollte. Ich habe sie auf diesem Weg begleitet“, berichtete Stella.

Als sich Dollys Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, wollte sie allerdings keine persönlichen Besuche mehr zulassen. Ihre Schwester erklärte: „Je schwächer sie wurde, desto weniger wollte sie, dass ich sie in diesem Zustand sehe. Wir haben jede Woche miteinander telefoniert, uns aber nicht mehr getroffen.“ Dolly habe gewusst, wie schwer es ihrer Schwester fallen würde, sie leiden zu sehen. „Es hätte sie sehr traurig gemacht, wenn sie im Sterben gelegen und mich weinend oder mit einem traurigen Gesichtsausdruck gesehen hätte. Sie wollte mir und uns allen den Schmerz ersparen, ihren körperlichen Verfall mitanzusehen“, sagte Stella.

Trotz ihrer Trauer bewundert sie bis heute den unerschütterlichen Optimismus ihrer Schwester. Dolly habe sich geweigert, sich auf negative Gedanken zu konzentrieren. „Natürlich vermisse ich sie. Aber man darf sich nicht in der Trauer verlieren. Das Leben ist für die Lebenden, und daran halte ich mich“, erklärte Stella. Besonders in der bevorstehenden Weihnachtszeit werde sie Dolly vermissen. Schließlich habe ihre Schwester die Feiertage über alles geliebt. Dazu gehörten für die Sängerin vor allem gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie. Stella selbst sei nie ein so großer Weihnachtsfan gewesen wie Dolly. Ihre Schwester habe jedoch einen ausgesprochen kindlichen Geist besessen und sich jedes Jahr auf diese besondere Zeit gefreut. Für Stella stehen an Weihnachten vor allem gutes Essen und die Familie im Mittelpunkt.