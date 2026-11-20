Stars Dolly Partons Nichte verrät, wie ihr der Rat der Country-Ikone nach ihrem Tod half

Dolly Parton performs at The BB&T Center - 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 14:00 Uhr

Danielle Parton enthüllt, wie ihr die Ratschläge ihrer verstorbenen Tante dabei halfen, den Tod der Musiklegende zu verkraften.

Dolly Partons Nichte Danielle hat verraten, wie ihr die Worte ihrer berühmten Tante nach deren Tod dabei halfen, mit ihrer Trauer umzugehen.

Die Country-Ikone starb im August im Alter von 80 Jahren. Nun schilderte ihre Nichte, die kürzlich zur Markenbotschafterin für den Nachlass der verstorbenen Sängerin ernannt wurde, wie ihr ein Rat ihrer Tante in dieser schweren Zeit Kraft gab. Im Gespräch mit ‚E! News‘ berichtete Danielle, dass sie sich unmittelbar nach Dollys Tod einen Tag Zeit genommen habe, um zu weinen und sich ihrem Schmerz hinzugeben.

„Am nächsten Tag gab es dann Dinge zu erledigen, und ich erinnerte mich daran, dass sie immer gesagt hatte: ‚Du musst einfach deinen Hintern hochkriegen und weitermachen'“, schilderte die 50-Jährige. Genau das habe sie dann getan. Danielle bezeichnete Dolly als „einen unglaublichen Menschen“ und erklärte, dass sie sich sowohl als Fan als auch als Familienmitglied mit ihr verbunden gefühlt habe. „Besonders schön ist es natürlich aus Sicht eines Familienmitglieds, wenn jemand aus der eigenen Familie einen so positiven Einfluss auf andere Menschen hat“, sagte sie.

Im Oktober hatte Danielle gegenüber ‚Extra‘ enthüllt, dass sie selbst gerade gegen eine Krebserkrankung kämpfe. Zu diesem Zeitpunkt waren seit dem Tod ihrer Tante erst zwei Monate vergangen. Welche Krebsart bei ihr diagnostiziert wurde, wollte sie nicht näher erläutern. Allerdings erklärte Danielle, dass die Ärzte die Erkrankung frühzeitig entdeckt hätten und sie sich deshalb in Stadium null befinde. „Mir geht es gut“, versicherte sie.

Laut Danielle war Dolly „am Boden zerstört“, als sie von der Krebsdiagnose ihrer Nichte erfuhr. „Wie alle anderen wusste ich nicht, womit sie selbst zu kämpfen hatte. Ich wusste, dass sie krank war“, offenbarte Danielle. Die ‚Jolene‘-Interpretin habe sich stets mehr Sorgen um alle anderen als um sich selbst gemacht.