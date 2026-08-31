Stars Dolly Partons Schwester nimmt Abschied

Dolly Parton performs at The BB&T Center 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 11:00 Uhr

Dolly Partons Schwester Freida gedenkt der verstorbenen Country-Ikone mit einem emotionalen Beitrag.

Dolly Partons jüngere Schwester Freida hat sich mit einem emotionalen Beitrag von der verstorbenen Sängerin verabschiedet.

Die Musik-Ikone starb am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren nach einem „kurzen Kampf gegen den Krebs“. Am darauffolgenden Freitag (28. August) wurde die ‚9 to 5‘-Interpretin im engsten Kreis beigesetzt. Familie und Freunde teilen seither auf ihren Social-Media-Accounts Erinnerungen und persönliche Abschiedsworte. Nun meldete sich auch Freida, Dollys jüngere Schwester, auf Instagram zu Wort.

Zunächst dankte sie ihren Followern dafür, dass sie ihr Zeit und Verständnis entgegengebracht hätten, während sie um den Tod ihrer großen Schwester trauere. Freida verriet außerdem, dass sie Dolly stets „Dolly Momma“ genannt habe. Die 69-Jährige schrieb weiter: „Sie war die Schwester, die als kleines Mädchen zu mir ins Bett gekrochen ist, weil wir beide Angst vor der Dunkelheit hatten. Sie war die Frau, die einsprang und meine Momma wurde und mich im Alter von 13 bis 18 Jahren großzog. Sie war diejenige, die mich bei meinen Auftritten in Dollywood davon überzeugen wollte, ihre Perücken zu tragen (Sorry, Schwester, aber darauf habe ich definitiv nicht gehört).“

Freida räumte ein, dass die beiden im Laufe der Jahre ihren Anteil an Streit und Meinungsverschiedenheiten gehabt hätten. Doch trotz aller Höhen und Tiefen habe sie nie aufgehört, ihre Schwester zu lieben. Sie schrieb weiter: „Vor einigen Monaten habe ich euch alle gebeten, für Dolly zu beten. Jetzt möchte ich euch bitten, für mich und meine gesamte Familie zu beten, während wir versuchen, mit diesem unermesslichen Verlust umzugehen. Es wird niemals jemanden geben, der sie in unseren Herzen ersetzen kann, und ich weiß, dass sie auch in vielen eurer Herzen einen besonderen Platz hatte.“

Neben einem Foto von sich und Dolly schrieb Freida, dass ihre verstorbene Schwester „wollen würde, dass ich weitermache, weiter lächle und die Liebe, die sie so großzügig mit anderen geteilt hat, weitergebe“. Sie wolle genau das versuchen – selbst an den Tagen, an denen es unmöglich erscheine. Zudem arbeite sie an etwas ganz Besonderem zu Dollys Ehren, um ein kleines Stück ihrer „Dolly Momma“ bei sich zu behalten. Dolly und Freida waren zwei der zwölf Kinder von Robert Lee Parton und Arie Lee Parton.