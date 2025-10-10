Film Dominic Cooper: Er will unbedingt ‚Mamma Mia! 3‘ machen

Dominic Cooper - Mamma Mia - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 14:00 Uhr

Dominic Cooper wünscht sich „verzweifelt“, den dritten Teil von ‚Mamma Mia!‘ zu drehen.

Der 47-jährige Schauspieler spielte im ursprünglichen Jukebox-Musical von 2008 und in dessen Fortsetzung von 2018, ‚Mamma Mia! Here We Go Again‘, Sophies (Amanda Seyfried) Ehemann Sky Rymand. Und während der dritte Teil noch vorbereitet wird, hat Cooper zugegeben, dass er es kaum erwarten kann, den nächsten Film zu machen.

In einem Interview mit ‚Collider‘ erzählte der ‚The Last Frontier‘-Star, dass Co-Star Amanda Seyfried ihm einen gemeinen Streich gespielt habe: „Amanda hat diesen furchtbaren Scherz mit mir getrieben, von dem ich tatsächlich Albträume hatte. Ich habe ihr geglaubt.“ Die Schauspielerin soll ihrem Kollegen erzählt haben, dass die Dreharbeiten bereits ohne ihn im Gange sind – und der Star war am Boden zerstört. „Sie sagte: ‚Oh, wir sind alle hier und drehen ihn.‘ Ich glaube, sie sagte: ‚Wir drehen auf einer Insel, und wo bist du?‘ Und ich so: ‚Ich habe nichts davon gehört.‘ Ich war wirklich aufgebracht, und das hat mir selbst bewiesen, dass ich verzweifelt zurückkehren will.“

Während Produzentin Judy Craymer weiterhin an ‚Mamma Mia! 3‘ arbeitet, hat der ‚Preacher‘-Darsteller seine eigene Idee für den nächsten Film. Er neckte: „Ich versuche, meine Idee zu pitchen. Es ist die Hochzeit eines Freundes, und Sky und Sophie treffen sich zufällig auf der Insel bei einer Hochzeit.“ Nach der „unangenehmen“ Begegnung des Paares, erklärte Cooper, würden Sky und Sophie gemeinsam auf Entdeckungstour gehen, wobei sie feststellen, dass die Häuser und Gebäude heruntergekommen sind. Er sagte: „Es ist alles heruntergekommen, es ist ziemlich traurig. Und sie beschließen, es wieder in Schuss zu bringen.“ Trotzdem gab Cooper zu, dass er das Ende von ‚Here We Go Again‘ vergessen hatte, in dem Sky und Sophie sich trotz ihrer wachsenden Schwierigkeiten wieder füreinander entschieden. Das beiseiteschiebend, witzelte Cooper, er würde noch einmal über die Handlung nachdenken.